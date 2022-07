Junín, Lincoln y Vedia fueron escenario de reclamos de los movimientos sociales

En coincidencia con otros cincuenta actos de protesta en todo el país, también en la región se reclamó por la grave situación de los sectores populares y barrios vulnerables. En sintonía con el reclamo de Juan Grabois, se pidió por el Salario Básico Universal.

Lincoln, Vedia y Junín fueron las ciudades de la cuarta sección donde se desarrollaron reclamos en ruta convocados por movimientos sociales nucleados en el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular. La intersección de las rutas 7 y 65 fue el lugar elegido para el desarrollo de la protesta en la ciudad de Junín y Joaquín Guzzo, referente del M.T.E. dijo a Cuarto Político que «la situación no da para más. Cuando Alberto (Fernández) asumió su mandato dijo que nos iba a sacar de la pobreza pero ahora estamos planteando salir de la indigencia por lo que es necesario que se tomen medidas urgentes en lo social porque la situación es muy crítica y estamos esperando que estos reclamos lleguen al presidente para que tome medidas en favor de los más humildes».

En el diálogo mantenido con este portal digital informativo, Guzzo expresó este miércoles que «nos complica mucho entender los tiempos de la política. Esta crisis social está a la vista y hay consensos generalizado de que esto no va para más, que el gobierno debe poner fin a la especulación de los empresarios. Estamos desorientados con los políticos y sus peleas grupales que no llevan soluciones al pueblo».

«No podemos comprender eso ya que las soluciones deben ser urgentes y no se están viendo políticas de acción en el corto plazo por lo que seguiremos en estado de alerta y movilización hasta que entren en razón y empiecen a tomar medidas para la gente que está sufriendo», indicó el dirigente social a Cuarto Político.

Agregó que «estamos viendo en los barrios, en nuestras unidades productivas, que la gente está padeciendo esta realidad, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y las recetas que el Fondo quiere que implementemos, trae sufrimiento para nuestro pueblo y no lo podemos soportar más», señaló.

Guzzo fue en el mismo sentido que el dirigente social nacional Juan Grabois al decir que «a nosotros no nos queda otra que la calle. La movilización callejera es lo único que tenemos para hacernos oír y nunca la vamos a dejar. Lo que plantea Juan Grabois lo compartimos, es momento de salir a la calle, es momento de decir basta. Hasta cuando debemos esperar. Necesitamos respuestas urgentes. Queremos y anhelamos que en el corto plazo lleguen medidas para que podamos avanzar y focalizarnos en nuestras unidades productivas, avanzando en el reciclado, en la construcción barrial y avanzando en otras cuestiones, pero esperamos que nuestro reclamo llegue al presidente y se implementen medidas en el corto plazo, sino seguiremos en la calle», señaló.

GRABOIS: «EN ESTE MOMENTO EL PROBLEMA DE CRISTINA NO ES NUESTRO PROBLEMA»

Los movimientos sociales vinculados al kirchnerismo y las organizaciones piqueteras de la izquierda alertaron que no da para más la asfixiante situación social y económica que vive la Argentina y aseguraron que están dispuestos a todo para que no se profundice la crisis.

“¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madres!. Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, aseguró Juan Grabois al encabezar un acto en el Puente Pueyrredón, en otra jornada de marchas y movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en los principales distritos del interior del país.

El dirigente social y representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) aseguró que en el momento de mayor persecución de Cristina Kirchner él siempre estuvo, pero que ahora lo que menos le importa son los problemas de la vicepresidente.

“En este momento el problema de Cristina (Kirchner) no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, enfatizó en un escenario simulado y antes cientos de manifestantes que se preparan para machar hacia el centro de la Capital Federal.

En el marco de una nueva jornada de lucha en todo el país, Grabois recordó que junto a otros compañeros mantuvieron varios encuentros con Presidente para acercarles sus demandas, pero que “esas reuniones con sonrisa, sandwichitos y masitas, no sirven para nada si no resuelven los problemas de la gente”.

Como parte de su reclamo, Grabois le pidió al Presidente que “los salarios estén por arriba de la línea de pobreza. “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventa otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, sentenció en un mensaje directo contra el equipo del presidente Alberto Fernández.

Luego, entre gritos, profundizó sus exigencias. “Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”.

“¡Es obvio que esto no da para más!. Nosotros tenemos la obligación, nos guste más el Gobierno o nos guste menos, de salir a denunciar esto y luchar por medidas concretas. Porque si no estamos traicionando nuestra función como dirigentes”, sostuvo Grabois, acompañado por referentes de otros movimientos sociales.

En este marco, las organizaciones llevan adelante una jornada nacional de protestas contra el Gobierno, mediante la cual exigen el Salario Básico Universal (SBU).