Junín: Bebé salvado por un policía

El hecho ocurrió en la colectora de la Ruta 7, cuando se escuchó a una familia de esa ciudad pedir auxilio desde un camión. Un bebé olavarriense sufrió un paro cardiorrespiratorio en las inmediaciones del supermercado Chango Más, de la ciudad de Junín.

Tras el pedido de auxilio de sus padres, el Teniente Diego Mendoza, que se encontraba trabajando en el lugar, le realizó maniobras de RCP y logró sacarlo del paro. En otras palabras, le salvó la vida.

El oriundo de Junín habló el pasado lunes con TeleJunín, y señaló que “me encontraba haciendo un adicional en el supermercado. A las 22 cerraron las puertas y, cuando me estaba dirigiendo a mi vehículo a llevar una carpeta en la playa de estacionamiento, vi que sobre colectora había un camión estacionado con una familia que gritaba pidiendo auxilio”.

“Había un menor inconsciente, que no estaba respirando. Su madre me comentó que estaba tomando la mamadera y se había ahogado. Lo primero que se me vino a la cabeza fue hacer lo que me enseñaron en el curso de RCP y lo puse en práctica. Con mi hija también me pasó cuando era chiquita” continuó.

El oficial contó que “este bebé tenía un año y un mes. Mientras estaba haciendo las maniobras, le solicite a una empleada y a un camionero que llamen a la ambulancia, ya que es normal que los padres estén nerviosos y no puedan hacerlo”.

En relación al curso que logró que le salve la vida al bebé, destacó que “hace 15 años que estoy en la fuerza. Y hace unos seis años se empezaron a dictar estos cursos, que son muy útiles para nosotros que somos personal de calle, porque es donde suceden las eventualidades. Muchas veces hemos llegado antes que la ambulancia, por lo que es muy importante estar capacitado”.

Los padres del bebé se mostraron muy agradecidos con Diego Mendoza por la acción realizada, como así también con todo el personal de la ciudad de Junín. “Luego de ser trasladados en la ambulancia me comuniqué con el padre, que estaba muy agradecido y, también, preocupado porque su hijo seguía internado en el Hospital” concluyó el oficial