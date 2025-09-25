Jubilaciones ANSES: el Gobierno oficializó aumento de 1,88% para octubre, ¿cuánto cobrarán de mínima?

La medida, dispuesta por la ANSES, regirá desde octubre e impactará en los haberes mínimos y máximos del sistema previsional, así como en los topes de ingresos para las asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos valores de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que entrarán en vigencia a partir de octubre, con un incremento del 1,88% definido en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La decisión quedó plasmada en las resoluciones 317/2025 y 318/2025 publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

El ajuste alcanza a trabajadores registrados, desocupados, monotributistas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), veteranos de guerra y empleados bajo regímenes especiales. El haber mínimo garantizado será de $326.298,38, mientras que el máximo llegará a $2.195.679,22. También se actualizó la base imponible para los aportes al SIPA, que quedará en $109.897,23 para el mínimo y $3.571.608,54 para el tope máximo.

La Prestación Básica Universal (PBU) pasará a $149.266,62, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $261.038,70. Asimismo, se dispuso que las remuneraciones de los trabajadores que se jubilen a partir del 30 de septiembre serán recalculadas con los índices fijados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

Cambios en las asignaciones familiares

El incremento también impactará en el régimen de asignaciones familiares, tanto en los montos como en los topes de ingresos. En este marco, se estableció que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $2.403.613, se pierde el beneficio, aunque el ingreso total no supere el máximo permitido.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia y los alcanzados por la Ley de Riesgos del Trabajo, los montos varían según los tramos salariales y la zona de residencia. Para los ingresos más bajos, la asignación por hijo será de $58.631, y en regiones diferenciales como la Patagonia ascenderá a $126.425.

Impacto en la AUH y la Asignación por Embarazo

Los titulares de la prestación por desempleo cobrarán $58.631 por hijo en el primer tramo, $39.548 en el segundo y $12.340 en el más alto. La asignación por hijo con discapacidad será de $190.902, $135.050 y $85.234, de acuerdo al nivel de ingresos.

Para la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social, el monto general se fijó en $117.252, con un adicional de $152.428 en la Patagonia. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, los valores serán de $381.791 y $496.329, según la región.

Montos para monotributistas y regímenes especiales

En el esquema de monotributistas, la asignación por hijo se determinó en $58.631 para las categorías más bajas, $39.548 para las intermedias y $12.340 para las más altas. Para hijo con discapacidad, los montos serán de $190.902, $135.050 y $85.234.

El régimen especial previsto por el Decreto 514/21 para trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y agropecuarios fijó que los montos no podrán ser inferiores a la AUH. En este caso, la asignación por hijo será de $117.252, con adicionales según la zona, mientras que la ayuda escolar anual se estableció en $42.039 para la mayoría de los distritos y en $83.797 para áreas diferenciales.

Beneficios para veteranos de guerra

En tanto, los veteranos de guerra del Atlántico Sur también percibirán los nuevos valores. La asignación por hijo será de $58.631 en el tramo más bajo y de $12.340 en el más alto, y por hijo con discapacidad oscilará entre $190.902 y $85.234, con diferenciales geográficos.

Ayuda escolar anual y zonas diferenciales

La ayuda escolar anual se ubicará en $42.039 en el valor general y en $56.075 en zonas especiales, tanto para beneficiarios de asignaciones familiares como para quienes reciben la AUH.

La movilidad de jubilaciones y asignaciones se encuentra regulada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que dispuso la actualización mensual de los haberes en función del índice de inflación elaborado por el Indec. En esta oportunidad, el ajuste responde al IPC de agosto, que fue del 1,88%. (Ámbito Financiero)