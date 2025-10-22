Jornada de Paro y Movilización de Prestadores de Discapacidad

El sector realiza hoy miércoles un cese involuntario de actividades en todo el país para exigir la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la urgente actualización de aranceles ante el desfinanciamiento del sistema. La medida se extenderá por un plazo de 48 a 72 horas.

Habrá movilizaciones en la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con una marcha a las 11:00 desde Plaza Congreso hacia el Ministerio de Salud. Tambien otras similares en otros puntos del país.

La crisis de sector llegó a extremos en los que muchos prestadores e instituciones debieron cerrar sus puertas. Los valores desactualizados de los nomencladores tanto el nacional como el de provincia de BS As, sumado a los atrasos y demoras en los cobros, pusieron al sector en una situación límite.

El gobierno de Javier Milei sigue tirando de la cuerda con otros de los temas sensibles que evidentemente pone de manifiesto la falta de cintura y tacto, además de desinterés por la realidad de personas vulnerables como son aquellos afectados por alguna discapacidad y por aquellos profesionales quienes, a través de su trabajo, colaboran en que tengan una mejor calidad de vida.