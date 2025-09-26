26 Sep 2025
Jorge Daniel Paolucci: “Transporte urbano de pasajeros: este es un proyecto muy importante, del que estoy totalmente convencido”

Tras la conferencia de prensa de los concejales de La Libertad Avanza en la mañana del jueves 25 de septiembre, sobre la presentación del proyecto de transporte urbano de pasajeros, recibimos en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) al empresario encargado de llevarlo a cabo, Jorge Daniel Paolucci, quien desde hace más de cuatro años presentó esta iniciativa -según sus propias palabras- a distintos actores políticos sin haber tenido respuestas concretas.

La propuesta que Paolucci contó incluiría un amplio recorrido, entre ellos Ciudad Nueva y la construcción de más de 400 garitas. El financiamiento se lograría a través de la cobertura publicitaria de esas casetas y del ploteo de las unidades móviles.

