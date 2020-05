Invitación de la Juventud Radical nuevejuliense

La Juventud Radical de Nueve de Julio te invita a estar cada vez más unidos en medio de este distanciamiento social. Es por ello que ahora contamos con nuestro propio sitio web, al cual podrás ingresar mediante www.jr9dejulio.com

Además, te invitamos a que nos agendes en tu WhatsApp 2317508793. No dudes en comunicarte con nosotros ante cualquier interrogante.

¿QUERÉS FORMAR PARTE?

Si tenes entre 13 y 30 años y crees que la política es el arte de transformar la realidad, del hacer y el estar, te invitamos a sumarte a nuestro equipo.

¿QUIENES SOMOS?

Somos la nueva raza, una que no se va a callar. Somos los que pintamos las calles y nos pintamos los cuerpos, los de colores, los ruidosos, los que bailan, los que cantan a las cuatro de la mañana. Somos los que vinieron a hacer lo que quieren, los que no van a dejar que los controlen. Somos los que ya no quieren morir soñando, los que quieren vivir sus sueños. Somos los estúpidos a los que no les importa la plata. Somos a los que nunca podrán comprar. Somos los que estudian con una franja; los que estudian por placer, los que trabajan cómo, dónde y cuándo quieren, los mismos a los que les importa un carajo tu opinión, y también los que la respetan. Somos los distintos que son todos iguales, los multireligiosos sin banderas. Somos los conectados que retratan a cada segundo el mundo. Somos una imparable red de conexiones. Somos los que visten como quieren, los que no saben callarse ni el cuerpo. Somos los insoportables que tendrás que soportar, los enamorados de la vida, los niños eternos. Somos la fuerza, la ola que te va a tumbar, la máquina que no va a parar, la sortija de tu calesita. Somos los que vinieron a ser felices y que van a convencer al resto. Somos lo que queremos. Somos el amor repartido en partes iguales.

Bienvenidos a la Juventud Radical de Nueve de Julio.