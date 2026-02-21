Interna PJ local: Game Over

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires dictó hoy la Resolución N° 31 mediante la cual ratificó su decisión de no oficializar la lista de candidatos locales en el distrito de Nueve de Julio.

El conflicto se originó el pasado 19 de febrero, cuando el organismo electoral decidió excluir de la contienda a la nómina de consejeros distritales y congresales provinciales encabezada por Cristian Alberto Martín.

Ante esta situación, el apoderado de la lista presentó el 20 de febrero un recurso de reposición y apelación en subsidio (Nota N° 644), buscando revertir la Resolución N° 11 que los dejaba fuera de las elecciones internas.

Pero, con el fallo emitido este sábado, la Junta Electoral determinó desestimar en todos sus términos el recurso interpuesto por la lista de Cristian Martín y, a la vez, sostener los fundamentos técnicos y legales de la resolución original (N° 11). Además se ordenó la publicación de esta medida en la página web oficial del partido, dejando constancia de la fecha y hora exacta de su difusión para los plazos legales correspondientes.

Con esta medida, la conducción partidaria provincial cierra la puerta a la participación de dicho sector en las próximas elecciones distritales de Nueve de Julio.

RESOLUCION-N-31-DESESTIMACION-RECURSO-9-DE-JULIO (1)

