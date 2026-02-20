Interna PJ: Apelan la exclusión de una de las listas locales



La interna peronista abajo está en llamas. Arriba, Axel y Máximo tragaron saliva, apretaron los dientes y sellaron una lista de unidad que evitó el enfrentamiento en las urnas. Pero, en varios distritos hubo via libre para avanzar con internas. Nueve de Julio fue uno de ellos. Dos listas se presentaron.

Este viernes, la Junta Electoral del Justicialismo bonaerense oficializó la lista camporista que tiene a Augusto Ippoliti como candidato a presidir el PJ local y, no oficializó la otra, la que agrupaba a gran parte del justicialismo local, con Cristian Martín como cabeza, por “avales insuficientes”.

“Nos objetan que la página no se ven los avales, pero no solo no es así, sino que también los entregamos en papel”, explicó un referente de lista cuestionada.

En respuesta a este hecho, los apoderados de la lista encabezada por Cristian Martín interpusieron un recurso de apelación ante la Junta Electoral del Partido Justicialista. Los apoderados Juan Ignacio De Sogos y Juan Pablo Gagliano sostienen que la carga de avales se realizó en tiempo y forma el 29 de enero de 2026, cumpliendo con el cupo del 2% del padrón distrital exigido por el reglamento. Según el documento presentado, la lista entregó la documentación tanto en formato digital como en soporte papel y a través de un dispositivo externo, contando con los comprobantes de recepción emitidos por el sistema del propio partido.

La defensa de la lista local subraya una presunta inconsistencia en el sistema de carga digital y solicita la intervención de un perito informático para verificar que los datos fueron ingresados correctamente en la plataforma oficial. En su argumento legal, apelan a la supremacía del soporte físico sobre el digital en caso de discrepancias, exigiendo que se valide la voluntad de los afiliados que firmaron las planillas entregadas en la mesa de entradas.

El conflicto queda ahora supeditado a la revisión de la Junta Electoral, a quien se le solicita formalmente revocar la exclusión y oficializar la nómina de Cristian Martín para participar en la contienda interna. El documento, ingresado este 20 de febrero a las 15:13 horas, marca un punto de tensión en la organización del peronismo regional de cara a las próximas definiciones electorales.

“No quieren jugar”, fue la frase que se escuchó. El PJ local sigue buscando el norte, sin poder encontrarlo.