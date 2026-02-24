Intenso debut de Navone en Chile

Mariano Navone pasó a los octavos de final en su debut en el Chile Open tras superar al checo Vít Kopřiva en un encuentro marcado por la intensidad inicial y un desenlace inesperado. El de 9 de Julio logró revertir un comienzo adverso para terminar imponiéndose por 3-6, 6-0 y 3-1, beneficiado por el retiro del jugador europeo debido a problemas físicos.El partido comenzó con un Kopřiva dominante, quien llegaba a la capital chilena precedido de excelentes actuaciones en Buenos Aires y Río de Janeiro. El checo impuso condiciones desde el fondo de la cancha, aprovechando las imprecisiones de un Navone que tardó en encontrar su ritmo habitual. Tras cerrar el primer set por 6-3, el panorama parecía favorable para el 65° del ranking mundial. Sin embargo, el segundo set fue un monólogo del argentino. Navone ajustó sus golpes y aumentó la profundidad de su drive, desarticulando por completo la defensa de su rival. La contundencia fue absoluta: un 6-0 que no solo igualó el marcador, sino que dejó en evidencia el desgaste físico acumulado por Kopřiva tras las últimas semanas de competencia en la gira sudamericana.

Al inicio del tercer parcial, las molestias físicas del checo se hicieron insostenibles. Tras disputarse apenas cuatro juegos y con Navone liderando por 3-1, Kopřiva decidió poner fin al encuentro tras una hora y 32 minutos de juego. A pesar de las circunstancias, la victoria resulta vital para el argentino, quien busca recuperar el terreno perdido en las semanas previas y consolidarse nuevamente en el top 30 que alcanzó el año pasado.

En la siguiente ronda lo espera Luciano Darderi, segundo preclasificado del torneo y uno de los jugadores más en forma del circuito sobre polvo de ladrillo.