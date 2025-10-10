Intendentes y funcionarios reunidos por las inundaciones

Carlos Casares fue el anfitrión de una nueva reunión del Comité de Cuenca de la Subregión A3 este jueves, donde intendentes y autoridades provinciales evaluaron la crítica situación hídrica regional tras las intensas lluvias.

El objetivo central del encuentro fue analizar el impacto de las precipitaciones en los distritos y coordinar acciones conjuntas para mitigar los efectos de las inundaciones, prestando especial atención a las zonas rurales y productivas.

El intendente anfitrión y presidente del Comité, Daniel Stadnik, resaltó el rol de Carlos Casares como sede y enfatizó la importancia del Comité como «herramienta fundamental de la Provincia de Buenos Aires para articular políticas y avanzar en una gestión hídrica planificada».

Durante la jornada, los mandatarios presentaron el panorama actual de sus distritos, incluyendo análisis económicos y de infraestructura.

Participaron del encuentro figuras como Damián Costamagna (Presidente de ADA), Néstor Álvarez (Subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense), y los intendentes María José Gentile (Nueve de Julio y vicepresidenta del Comité), Sergio Barenghi (Bragado), Luis Pugnaloni (H. Yrigoyen), Salvador Serenal (Lincoln), y Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), junto a otros representantes municipales.