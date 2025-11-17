Intendentes vs. nuevo peajes en ruta 5

El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la licitación de la Ruta Nacional 5 generó un fuerte descontento entre los usuarios y vecinos de la región al confirmarse la intención de rehabilitar la estación de peaje en Gorostiaga. El peaje figura en los planos del Tramo Pampa, un corredor de 547 kilómetros que abarca el trayecto entre Luján y Santa Rosa.

Los intendentes Juan Luis Mancini (Suipacha), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Guillermo Britos (Chivilcoy) manifestaron su profunda preocupación y desacuerdo con la medida, argumentando que solo agravará la situación económica y de seguridad en uno de los corredores viales más problemáticos de la provincia. La principal crítica de los jefes comunales radica en la «eterna inconclusión» de las obras de autovía prometidas, lo que, según expresaron, convierte a la Ruta 5 en un foco constante de inseguridad vial y siniestros fatales.

La postura de los jefes comunales coincide con la de los vecinos de la zona, quienes reclamaron en igual sentido. «Aumentar el costo por circular sin ofrecer a cambio las obras de infraestructura prometidas, como la autovía, es inaceptable. Es un nuevo impuesto al tránsito que no se traduce en beneficios para nuestros vecinos», coincidieron.

«Sería un disparate volver a cobrar peaje sin que la autopista esté terminada», expresó este jueves Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy y agregó que eso implicaría «meterle la mano en el bolsillo a los vecinos». Acerca de la realización de posibles trámites para que la decisión no se concrete, Britos agregó que «todos los intendentes estamos en contra y vamos a hacer las gestiones necesarias para evitarlo». Recordó que el peaje de Gorostiaga ya había sido retirado años atrás. «No es razonable reinstalarlo, cuando la ruta 5 continúa siendo escenario de siniestros viales fatales», acotó.

Los mandatarios instan a las autoridades nacionales a reconsiderar la instalación del peaje y, en su lugar, priorizar la finalización de las obras de seguridad e infraestructura vial necesarias para garantizar la circulación segura y eficiente en la Ruta 5.

La intención de sumar nuevas cabinas de cobro en esta ruta estratégica «no cae en gracia» a los usuarios, que verían encarecidos sus costos de traslado diario y productivo.

El proyecto se enmarca en la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, anunciada por el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El funcionario señaló que la licitación, de carácter público nacional e internacional, busca transferir la gestión de más de 1.800 km de rutas al sector privado, reemplazando un modelo deficitario por uno «transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro». La licitación del Tramo Pampa de la RN 5 afecta directamente a localidades con un flujo constante de tránsito, como Luján, Mercedes, Suipacha y Chivilcoy. La infraestructura vial de la Ruta 5 es crucial para el transporte de carga y pasajeros, ya que conecta el área metropolitana con el oeste bonaerense y la Patagonia.