Intendente k se quejó de la exclusión de Pehuajó y despotricó contra Adorni: “¿Qué experiencia en gestión de inundaciones tiene? ¿Pescar?”

Pablo Zurro no ocultó su enfado con Nación por sacar a Pehuajó de la coordinación regional.Fustigó contra Patricia Bullrich “ahora parece especialista en aguas” dijoy contra el jefe de gabinete.

Con un efusivo video, el intendente de Pehuajó Pablo Zurro expresó su malestar por la exclusión de la localidad del operativo especial que el gobierno de Javier Milei prepara para asistir a municipios bonaerenses afectados por las inundaciones.

“Pehuajó también existe – pareciera que la inundación es solo del intendente” lamentó el jefe comunal. En ese marco adhirió al planteo realizado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, en el que mostró los efectos de la paralización de las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado que debía ejecutar nación.

Y fustigó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Me sorprendió escuchar declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, que ahora parece especialista en aguas. Es la misma que, hace dos años, celebraba con Viale que Pehuajó se inundara. ¿Zurro perdió Pehuajó? No, Bullrich. Acá estoy, firme, con mi pueblo” recordó, a propósito de una entrevista en la que ministra afirmaba que el PRO le ganaba a Zurro en 2023.

“Un comité de emergencia manejado por Adorni es una burla”

En esa dirección, se refirió a las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich en las que denunciaba el desmanejo de algunos jefes comunales con el tema de las inundaciones: “Desconozco si sus dichos se dirigen a otros intendentes, pero conmigo no. Desde el municipio coordinamos, trabajamos en caminos rurales, respetamos la ley y encauzamos el agua. Somos un gobierno local con empatía y compromiso” afirmó.

Y luego cargó contra el flamante Jefe de Gabinete de Javier Milei: “Formar un ‘comité de emergencia’ manejado por Adorni es una burla. ¿Qué experiencia en gestión de inundaciones tiene? ¿Pescar?” ironizó.

Para el intendente kirchnerista “excluir a Pehuajó de cualquier coordinación regional solo perjudica a nuestros vecinos, los mismos que me han acompañado durante 18 años. Pareciera que la inundación es del Intendente. Las actitudes discriminatorias no me afectan a mí, pero le están quitando derechos a todo un pueblo” dijo.

Minutos después dio a conocer un listado con las obras nacionales que frenó la gestión libertaria en Pehuajó.

“Sra. Bullrich: en vez de discursos vacíos, haga que el gobierno nacional le pague a la Provincia los $12 billones que le debe” cerró. (Infocielo)