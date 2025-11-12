Inflación de Octubre: Suba de 2,3% y un 31,3% Acumulado en el Último Año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves los datos de inflación correspondientes al mes de octubre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento mensual de 2,3%, lo que lleva el aumento interanual a un 31,3%. En el acumulado de 2023, los precios han subido un 24,8%, reflejando una aceleración significativa en lo que va del año.

En términos sectoriales, el área que más contribuyó al aumento mensual fue Transporte, con un salto del 3,5%, seguido de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subieron un 2,8%. Estos aumentos se dieron en el contexto de una fuerte presión sobre los costos de movilidad y servicios básicos, factores que continúan impactando el bolsillo de los consumidores.

Por otro lado, la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, aunque experimentó un aumento importante en la mayoría de las regiones, fue superada en algunas zonas por Vivienda, lo que marca un patrón diferente en la distribución de la inflación en el país, con particularidades regionales a tener en cuenta.

Entre las categorías con menores subas, Equipamiento y Mantenimiento del Hogar y Recreación y Cultura destacaron con aumentos más moderados del 1,6%, señalando que ciertos rubros continúan mostrando cierta estabilidad en el contexto inflacionario actual.

Desde una perspectiva más amplia, las categorías con mayor variación fueron los precios Estacionales, con un alza del 2,8%, seguidos por los precios Regulados (2,6%) y el IPC Núcleo (2,2%). Estos datos subrayan que, a pesar de la moderación en algunos sectores, la inflación sigue siendo un desafío para la economía argentina, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

El análisis de estos números subraya la persistencia de la inflación como un fenómeno que impacta de manera dispar en diferentes productos y servicios, con el transporte y la vivienda como los sectores más golpeados, lo que refuerza la necesidad de seguir monitoreando las políticas económicas para frenar la escalada de precios.