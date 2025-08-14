Inflación bajo control…ponele

El Gobierno celebra una inflación del 1,9 % en julio. Pero mientras tanto, alimentos, combustibles y servicios siguen subiendo en silencio. En 9 de Julio, el precio real de vivir no baja.

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio fue del 1,9 %, el tercer mes consecutivo por debajo del 2 %. La cifra, técnicamente alentadora, no refleja lo que sucede en almacenes, supermercados, estaciones de servicio y hogares de 9 de Julio y el resto del interior del país.

Las principales empresas de consumo masivo –Arcor, Unilever, Molinos, Mondelez, entre otras– enviaron en agosto nuevas listas con aumentos del 3 % al 9 %, impulsadas por el salto del dólar oficial (que pasó de $1.290 a $1.375 en apenas una semana), la suba de combustibles (1 % este mes) y los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas.

Productos esenciales como el pan, la leche, la harina, los aceites y los productos de limpieza están registrando subas en muchos casos superiores al IPC oficial. Comerciantes locales confirman que los proveedores trasladan los aumentos rápidamente, y que el impacto en góndola se siente sin demora.

En CABA, la inflación fue del 2,5 % en julio. Allí, los rubros con mayores aumentos fueron restaurantes y hoteles (5,3 %), transporte (3,6 %), y alimentos y bebidas (1,8 %), con fuerte suba en verduras y panificados. Aunque no hay datos oficiales específicos para 9 de Julio, la tendencia es similar: los precios no aflojan.

En barrios y comercios de cercanía, el consumidor ya se ajusta. Compra menos, reemplaza marcas o directamente deja productos fuera del changuito. Y aunque el Gobierno sostiene que “la inflación está domada”, lo que domina realmente es el desconcierto de las familias ante una realidad que no coincide con los informes oficiales.

Incluso el FMI pidió revisar y actualizar el índice de inflación argentino, cuestionando que el actual no refleja los cambios reales en la estructura de consumo de los hogares. Hoy, el INDEC sigue utilizando ponderaciones que datan de más de dos décadas atrás, dejando fuera costos como el alquiler o gastos escolares.

En resumen:

El IPC nacional fue del 1,9 % en julio. En comercios de 9 de Julio, los precios subieron entre 3 % y 9 %, según el rubro.

Alimentos, combustibles y tarifas siguen siendo los motores silenciosos de la inflación.

El bolsillo de los vecinos siente mucho más de lo que marcan los datos oficiales. En tiempos de estadísticas prolijas, lo que no cierra es el ticket del supermercado. Y en 9 de Julio, eso lo sabemos todos.