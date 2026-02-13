Incendio del basural: Relatos entre el humo

Invitado nuevamente a brindar su testimonio sobre el nuevo incendio del basural del día jueves 12 de febrero, Martín ‘Pilo’ Petraccaro, expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la situación al estar domiciliado muy cerca del lugar y que puede generar el viento según sea su orientación: “Con la magnitud del incendio de ayer si se hubiera dado vuelta el viento se tapaba toda la ciudad” y añadió “ayer el humo era impresionante”.

También Petraccaro destacó la labor de los bomberos: “prácticamente ellos están conviviendo con el fuego y con el humo, todos los días” y fue pesimista al decir “no se apaga el fuego; tiran tierra arriba pero no se apaga, es muy simple. Hasta que no se haga un trabajo como se debe no se va a apagar ¿y lo que se debe que es?” preguntó y se respondió asimismo: “Hacer un buen trabajo, tener gente capacitada, poner personal que cuide porque todavía estoy esperando la respuesta cuando se dijo en otra oportunidad que estaban en una investigación para ver quién había sido y ¿Qué pasó? nada”.

Para Petraccaro es fundamental “fomentar el aprendizaje en las personas que concurren al basural” a arrojar basura unos y los otros que concurren para tratar de ‘salvar el día’. “Digo esto porque lo veo, se hacen el día, se hacen la changa”.





Otro testimonio recogido fue el de Ariel Ceregido quién ante la situación ya comentada expresó la fortuna circunstancial de “que no hizo tanto calor, algo a lo que le echábamos la culpa en incendios anteriores, las altas temperaturas. Esta vez me asustó la cantidad y densidad del humo; si bien yo no vivo cerca, pero tengo unos animales a 200 metros y me preocupó su suerte. Quienes viven cerca lo deben sufrir muchísimo” imaginó Ceregido y agregó “ese poco rato que estuve me picaba la garganta y a la noche no paraba de toser, consecuencias directas en el muy poco rato que estuve. Imagino el padecimiento de quienes viven en las quintas cercanas”.