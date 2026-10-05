Hockey: Positiva labor de Atlético en el regional de Bahia Blanca

El equipo Sub 16 de hockey del Club Atlético 9 de Julio se metió entre los siete mejores de la provincia de Buenos Aires tras completar una destacada actuación en el Campeonato Regional de Clubes disputado en Bahía Blanca.

Bajo la organización de la Confederación Argentina de Hockey, el certamen reunió a los principales conjuntos bonaerenses divididos por categorías y zonas competitivas. Integrando la máxima división del torneo, el CRC A, el conjunto de 9 de Julio cumplió una sólida fase de grupos al finalizar en la segunda posición tras imponerse por cuatro a tres ante el campeón de la Asociación Cuenca del Salado y por siete a cinco frente a Bragado Club, cediendo únicamente ante el primer preclasificado local, Sportiva, por cuatro a dos.

Ya en la instancia de eliminación directa, el conjunto aurirrojo mantuvo un nivel sumamente competitivo frente a las potencias de la región. En los cuartos de final cayó por un ajustado tres a dos ante Argentino de Trenque Lauquen, que culminó cuarto en el torneo, y posteriormente repitió el marcador en las semifinales frente a uno de los tradicionales animadores de Tandil, Los 50. En el encuentro definitorio por el séptimo puesto, el equipo ratificó su poderío ofensivo al golear por cinco a uno al Club Argentino de Bahía Blanca.El balance general dejó un saldo positivo para la delegación, con tres victorias, tres derrotas, veintiún goles a favor y dieciocho en contra, además de destacarse las actuaciones individuales de Inés Ibarra y Francisca Zúñiga Pírez, quienes finalizaron en la tercera y quinta posición de la tabla de goleadoras, respectivamente.

El plantel estuvo conformado por Indiana Abelairas, Maite Avendaño, Julia Cantero, Sofía Carranza, Sara Chiesa, Mora Delgado, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Charo González, Inés Ibarra, Sara Keno, Lucía Maidana, Josefina Miranda, Alma Rabenna, Clara Romero, Sara Silvera, Emilia Rosenzuaig, Matilde Vanina, Antonia Zúñiga Pírez y Francisca Zúñiga Pírez, bajo la dirección técnica de Adela Beraza, la preparación física de Trinidad Iturralde y la presidencia de delegación de Juan Pablo Silvera.