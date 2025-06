Hockey femenino: Atlético enfrenta a Bragado Club en la penúltima fecha del Apertura

Se reinician este sábado los certámenes de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, con Atlético 9 de Julio viajando a Bragado para disputar la penúltima fecha del Apertura.

Después de un receso provocado por la realización de los Encuentros de Mini hockey y por la participación de equipos en competencias Provinciales, el torneo se vuelve a poner en marcha y tendrá gran atractivo en todas las categorías.

En Sub 14, Sub 16 y Sub 19 de la Zona “A” Atlético está ubicado en el 1° lugar y Bragado Club en el 2°, mientras que en primera división se encuentran en el 4° y 5° puesto.

Los playoffs se desarrollarán, para las categorías Sub 14 y Sub 19, en la ciudad de Junín los días 12 y 13 del mes próximo y en Lincoln para Sub 16 y primera.