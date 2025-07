Hockey femenino: Atlético campeón del Apertura en sub 14

Atlético 9 de Julio se consagró campeón en Sub 14 del apertura del torneo de hockey femenino de la Asociación del Centro de la Provincia venciendo a Huracán de Casares. El sub 19 perdió la final ante Club Social. La próxima semana se jugará el sub 16 y la primera.

En la categoría sub 14, Atlético resultó ser el mejor, como ya lo había demostrado en la fase regular, al terminar puntero e invicto, a 9 puntos del segundo. En los play offs comenzó venciendo a Ciudad 4 a 1, con 3 goles de Helena Pérez Galvani y 1 de Francisca Zúñiga Pírez. En semifinales venció al local, Social, por 4 a 2, con goles de las mismas del partido previo más 2 de Maite Avendaño.

Así arribó a la final ante Huracán, equipo que eliminó a Rivadavia y a Saladillo. Comenzó mejor Atlético pero no pudo llegar al arco rival. En el tercer cuarto, su adversario abrió el tanteador a los 35’ pero las de nuestra ciudad igualaron al minuto, con gol de Julia Cantero y de allí pasaron a dominar. Luego, convirtieron Mora Delgado y Maite Avendaño y al terminar el partido logró descontar Huracán. Así las millonarias cerraron la primera parte del año como campeonas.

Y en Sub 19 Atlético cayó ante Club Social por 4-0, ganador de la Zona “B” en la fase regular, con los 8 partidos disputados ganados y con 33 goles a favor y sólo 3 en contra, estando en un nivel superior al resto.

En la semana, la Asociación brindará todos los resultados y las posiciones finales del torneo Apertura de ambas categorías; y el próximo fin de semana, se desarrollarán en la ciudad de Lincoln los play offs de las otras dos divisiones, Sub 16 y primera.