Hockey: Comienzan el sábado los Play offs Sub 19 y Sub 14

Después de tantos meses de receso obligado, en la segunda mitad del año volvieron las competencias Oficiales de Hockey y ahora, llegando a la finalización de la temporada, se incrementan las rondas finales o play offs, con una importante movilización de jugadores, profesores y dirigentes.

Se terminan de disputar los Torneos en las cuatro categorías femeninas, de la Asociación del Centro, con los equipos agrupados por razones geográficas en dos zonas, con un solo Club clasificado en las cuatro divisiones en cada una de ellas: en la zona A el Club Atlético fue primero en Sub 19 y Sub 16, segundo en 1ª división y cuarto en Sub 14 y en la B, el Club Social, de Junín, fue primero en tres categorías y segundo en la restante.

El sábado y domingo próximos se desarrollan en Junín, tomando parte en Sub 19, Atlético, Saladillo, Huracán y Ciudad de la A y Bragado Hockey, Social, Sarmiento y Bragado Club, por la B y en Sub 14, San Martín, Saladillo, Huracán y Atlético, de la A y Social, Sarmiento, Bragado Club y El Linqueño, por la B.

Pero además de la competencia zonal, el equipo Sub 16 de Atlético acaba de regresar del C.R.C. (Campeonato Regional de Clubes), de carácter Provincial, ubicado entre los ocho mejores de la Región Centro Norte de la Provincia; y el equipo de Sub 14, regresa del play offs el domingo 28 y el miércoles siguiente parte rumbo a Mar del Plata para participar en el C.R.C. de su categoría.