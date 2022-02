Hacé valer tus derechos laborales: Reclamá la correcta registración

(Por Nicolás Gabriel Suarez Monío)

En nuestro país hace varios años que se viene dando un altísimo porcentaje de trabajo no registrado o “en negro”. Si bien es cierto que la carga impositiva para la correcta registración de un trabajador en Argentina es alta, esto no justifica de ninguna manera la vulneración de los derechos del mismo. Y no hay que confundirse, si no estás correctamente registrado, tus derechos están siendo vulnerados ya que no estas generando los aportes correspondientes para tener una jubilación el día de mañana; no estas recibiendo obra social; no tenés una cobertura en caso de accidentes de trabajo; entre muchos otros derechos vulnerados.

Lo que lamentablemente suele acompañar la situación descripta en el apartado anterior es la idea del trabajador de que si denuncio la falta de registración “me van a despedir” o “no me tienen en blanco pero me pagan más”. Ambas ideas son incorrectas, ya que desde el momento que se gesta la relación laboral tanto trabajador como empleador tienen derechos y deberes y estos son exigibles plenamente por ambos máxime si son incumplidos en cualquier momento de la misma.

Por expuesto, es fundamental el asesoramiento en caso de duda, y existen diversas maneras de acceder a ello, desde ver a un abogado particular, a un sindicato o al ministerio de trabajo por nombrar algunas. Lo más importante siempre es saber que ante el reclamo de la correcta registración el trabajador está protegido por leyes tanto nacionales como internacionales y no debería dudar en hacer valer estos derechos.