Guillermo Michel: “La eliminación del monotributo es un pedido del FMI”

El diputado peronista de Entre Ríos, Guillermo Michel, alertó sobre el trasfondo impositivo que hay detrás de las declaraciones del Ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de una posible eliminación del monotributo. Michel afirmó que la propuesta responde a compromisos previamente asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Al respecto, el especialista en derecho tributario, dejó en claro que tal medida “está en la página 16 del Staff Report del Fondo Monetario como un compromiso argentino de eliminar el monotributo”. De esa manera, remarcó que el tema no surge de una necesidad tributaria local sino de un requerimiento del organismo internacional y sostuvo que “el FMI tiene en la mira al monotributo desde hace mucho tiempo”. En la misma línea, Michel declaró: “Es así porque el organismo quiere el régimen general para recaudar más”.

Finalmente, Michel vinculó este debate tributario con la necesidad de liderazgo político para enfrentar decisiones fiscales de alto impacto. Al referirse a la gestión de Alberto Fernández, afirmó que “a un presidente peronista le podían decir cualquier cosa, menos que no ejercía el poder”. Y cerró: “Fernández es como el presidente que no fue, que nunca terminó de ejercer el poder ni de tomar decisiones para cambiar la vida de la gente”. (Cuarto Político)