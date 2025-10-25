Guía rápida para entender la elección del 26

La elección legislativa nacional del 26 de octubre en Argentina pone en juego el control y la capacidad de negociación del Congreso de la Nación, siendo un referéndum clave sobre la gobernabilidad del país.

Se renuevan 127 bancas de la Cámara de Diputados (la mitad del total) en todos los distritos del país, y 24 bancas del Senado (un tercio del total) en ocho provincias, lo que definirá la distribución de poder legislativo durante los próximos años.

El principal objetivo del oficialismo es ganar la mayor cantidad de escaños posibles, especialmente en Diputados, para asegurar la aprobación de reformas económicas y leyes estructurales que hoy requieren complejas negociaciones con la oposición debido a su minoría actual.

Para la oposición, el desafío es consolidar su fuerza para mantener su capacidad de contrapeso, negociación o bloqueo de proyectos de ley que considere perjudiciales para sus intereses políticos o las de sus votantes.

Como novedad, la elección implementa por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), un nuevo sistema que concentra toda la oferta electoral en una sola papeleta, con el objetivo de transparentar el proceso y facilitar el voto al elector.

Las provincias que eligen Senadores (tres por distrito) son: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.