Guerra Milei-Congreso: la oposición busca voltear los vetos y habrá una gran marcha

En un miércoles que promete ser agitado, los bloques opositores ya tendrían asegurado el número para rechazar el veto a la emergencia pediátrica y aspiran a hacer lo mismo con el del financiamiento de la educación superior. La Provincia convoca a la movilización hacia el palacio legislativo.

En un día que promete ser agitado, la oposición al gobierno de Javier Milei buscará mañana “voltear” los vetos del presidente de la Nación a las leyes de emergencia en salud pediátrica (que afecta a los trabajadores del hospital Garrahan) y de financiamiento de las universidades nacionales.

Para rechazar un veto presidencial, se requieren dos tercios de ambas cámaras en el Congreso, y los diputados opositores aspiran a reunir los votos para dar de baja ambos. Los números para rechazar la decisión presidencial relativa al Garrahan ya estarían, y los bloques opositores procuraban generar el consenso necesario para derribar también el otro veto.

El panorama pinta movido, ya que además del debate dentro del recinto hay convocada una marcha que seguramente será multitudinaria. Al menos así lo esperan los docentes universitarios que llamaron a movilizar una vez más contra el ajuste en la educación superior, y que ya concretaron dos marchas federales universitarias de gran convocatoria durante el gobierno de Milei.

Participarán de la movilización, además de docentes y alumnos de universidades, médicos del Garrahan y los jubilados que cada miércoles se movilizan hacia el Congreso en protesta por el ajuste del gobierno libertario. Y se espera que muchos ciudadanos de distintos sectores se sumen en apoyo a esas reinvindicaciones.

El diputado peronista Martín Castagneto presentó una solicitud al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que la gente pueda entrar al Congreso y presenciar la sesión.

Desde el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y consecuentemente con la estrategia de polarizar con Milei a cada paso, también se convoca a participar de la marcha. El ministro de Infraestructura y senador provincial electo, Gabriel Katopodis, manifestó: “Mañana salimos a defender la Universidad Pública. Una vez más, en la calle marchamos para frenar a Milei”.

La agrupación La Patria Es el Otro, que comanda el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, también convoca a la marcha universitaria.(La Tecla)