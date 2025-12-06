Giro en el panorama económico

Ayer, viernes 5 de diciembre, el riesgo país y el precio del dólar registraron caídas significativas, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara una licitación de bonos argentinos en dólares, con el objetivo de renovar vencimientos de deuda. Este paso se dio en medio de un clima financiero mixto, donde las cotizaciones de activos argentinos en Wall Street mostraron señales de optimismo, mientras que el mercado local se mantuvo en números negativos.

Tras el anuncio de la licitación, la mayoría de los bonos argentinos registraron subas, destacándose el GD46D (+1,0%), el AL29D (+0,9%) y el AL41D (+0,4%). En contraste, los ADRs argentinos, los certificados de acciones de empresas nacionales cotizados en Wall Street, concluyeron en su mayoría en rojo, con caídas notables en Supervielle (-3,9%), Mercado Libre (-3,6%) y Grupo Financiero Galicia (-3,1%). Por otro lado, el riesgo país, un indicador clave de la percepción del riesgo soberano, bajó a 623 puntos básicos, un descenso respecto a los 634 puntos registrados el día anterior.

Dólar en retroceso

El precio del dólar también experimentó su tercera caída consecutiva, tendencia impulsada por la expectativa de un ingreso sostenido de divisas, alimentada por el anuncio de Caputo sobre la emisión de nueva deuda. El dólar oficial cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, marcando una baja de $10 respecto al jueves. En el mercado paralelo, el dólar blue se mantuvo en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, mientras que el dólar mayorista cayó un 0,6%, cerrando en $1.435, el nivel más bajo desde el 21 de noviembre. Los tipos de cambio financieros, por su parte, mostraron una disparidad: el MEP aumentó a $1.481,10 para la compra, mientras que el CCL (Contado con Liquidación) disminuyó a $1.506,80.

El Anuncio de Caputo: Un Retorno al Mercado de Capitales

Luis Caputo, en su intervención de este viernes, reveló que Argentina regresaría al mercado de capitales con una nueva emisión de bonos a 4 años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%. En su declaración, aclaró que «no se trata de deuda nueva, sino de un instrumento para renovar deuda vencida», agregando que, al refinanciar vencimientos, el Gobierno podría acumular los dólares adquiridos sin afectar las reservas.

Este será el primer regreso al mercado de bonos desde enero de 2018, y los instrumentos se regirán bajo legislación local. Caputo destacó la buena acogida que encontró la propuesta entre los agentes del mercado, con demanda ya expresada en las negociaciones previas. Además, subrayó que este paso permitirá pagar el vencimiento de deuda de enero sin comprometer las reservas del Banco Central. En una clara muestra de apoyo, el presidente Javier Milei celebró el retorno al mercado de capitales en su cuenta de X (antes Twitter), calificando la operación como «el mejor de todos los tiempos» y celebrando la «libertad» económica en su mensaje.

El desafío de la estrategia

Este giro en la política económica, aunque ha sido bien recibido por algunos sectores, sigue siendo un desafío tanto para el Gobierno como para los mercados. Si bien el regreso a los mercados de deuda puede aliviar temporalmente la presión sobre las reservas, la sostenibilidad de esta estrategia dependerá de la evolución de la economía global y de la capacidad del Gobierno de seguir equilibrando los pagos de deuda con la acumulación de reservas. La respuesta de los inversores y la estabilidad de las variables económicas clave serán determinantes en los próximos meses.

En este contexto, la caída del riesgo país y la baja en el precio del dólar podrían ser indicadores de un respiro momentáneo, pero el desafío está lejos de resolverse. Lo que está claro es que la política de deuda será un eje crucial para el futuro económico de Argentina.