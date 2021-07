GESEVICRIMI: Agencia privada de investigaciones criminalísticas

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

Esta semana quería contarles un poco de los pasos que voy dando gracias a mi profesión. Hace unos años, cuando me recibí, sabía que dedicarme a las ciencias forenses no sería tarea fácil ya sea en la criminalística o criminología. Siempre supe que no podía hacerlo sola; hay muchas especialidades y para lograr buenos resultados en esta ciencia necesitaba el acompañamiento de un equipo interdisciplinario, fue ahí cuando emprendí mi búsqueda a través de las redes.

Todo comenzó golpeando la puerta en GESEVI, espacio que lleva adelante María Elisa de la Fuente, de por sí una gran profesional que vio en mí el interés por trabajar en lo que tanto me gusta. Cuando de GESEVI se desprende una rama nace la idea y creación de GESEVICrimi Virtual, espacio dedicado al incentivo de desarrollo y formación en ciencias forenses, el mismo conformado por profesionales y estudiantes de toda Latinoamérica. Emocionada por el espacio, ella no dudó en convocarme, así comencé junto a un colega de México a exponer y analizar casos en el grupo desde la Psicología Forense/Criminal; poco tiempo después fui convocada para conformar un fantástico equipo de trabajo; GESEVICRIMI se hacía aún más real, una Agencia Privada dedicada a la investigación Criminalística empezaba a vibrar.

El 17 de Julio pasado, chocamos las copas dando comienzo a ese sueño individual, fusionando las especialidades y dando lugar a todo aquello que veníamos trabajando; en la Agencia somos cuatro profesionales de distintas áreas de la Criminalística y Criminología:

María Elisa de la Fuente: Dirección y Coordinación, Especialista accidentológica y Fotógrafa; Florentyna Bustos Plonka: Doctora en Química, Especialista en Criminalística y acreditada en Genética Forense; quien les habla Marina Suarez: Especialista en Criminalística y Perfilacion Criminal; y Yanina Ferro: Especialista del lugar del hecho, infografía y reconstrucción virtual.

El equipo trabaja de forma presencial y virtual uniendo diferentes puntos centrales; despegando de Córdoba pasando por Nueve de Julio, Pcia. Buenos Aires (Argentina), hasta llegar a Barcelona (España), siempre atendiendo necesidades sin importar el lugar que requiera de nuestros servicios Técnicos-científicos.

Somos profesionales formadas y comprometidas para asegurar el éxito en la implementación de nuevas estrategias específicas para cada uno de nuestros clientes, con un enfoque interdisciplinario promoviendo a la prestación de un servicio integral-técnico-científico siendo la comunicación con el cliente el pilar de la relación a fin de lograr efectividad en cada trabajo encomendado.

El rasgo más característico de la Agencia es el de emplear equipos variables multidisciplinarios que trabajen en forma conjunta con nosotras.

Nuestro trabajo surge de la necesidad de vincularnos de una manera efectiva, es por ello que aplicamos las metodologías de un equipo auto-organizado.

Análisis minucioso y clasificado de la información; búsqueda de alternativas técnicas científicas y la agilización de la estrategia jurídica desde la prueba científica son claves al momento de comenzar con un caso, llevándonos a ser flexibles adaptándonos a las necesidades y disponibilidades del cliente a fin de lograr buenos resultados.

Nos comprometemos siendo parte de igual a igual de los intereses buscados, trabajando en equipo con nuestros clientes.

Nuestro compromiso no es solamente para con nuestros clientes sino que se extiende también hacia nuestros colegas; el día 19 de Julio dimos comienzo a las “Curatelas Profesionales”, oportunidad propuesta y aceptada por 14 profesionales de distintos puntos del país y Estados Unidos, algunos recién recibidos y otros no conformes con su trabajo decidieron sumarse a esta experiencia donde tienen la posibilidad de acceder al acompañamiento de la Agencia y así lograr su inserción en el ámbito de una forma más segura y confiable. La verdad que nos ha sorprendido el recibimiento de los colegas, están dispuestos no solo a trabajar en equipo sino que felices de empezar las prácticas cobrando sus primeros honorarios. Nos vemos en la necesidad de abrir una lista de espera por su gran demanda de acceder a las mismas.

Pero este camino no estaría completo sin fomentar aspectos tan importantes de los hechos delictivos como la prevención, es por ello que uno muy importante en materia preventiva y asesoramiento son los cimientos de Gesevi, orientado principalmente a la gestión de Seguridad Vial desde un enfoque integral en ciencia criminalistica.

Agradecida y Feliz de ser parte de este equipo, quería presentarles nuestra propuesta para una mejor resolución de conflictos, desde un análisis objetivo y científico para obtener los mejores resultados. Por lo que ya saben a quién recomendar cuando alguien tenga un conflicto delictivo.

Antes necesitabas muchos contactos, ahora solo uno.

GESEVICRIMI.

“Solución en un Contacto”

Contacto: (+54) 3541 625501- Córdoba, / en Nueve de Julio 2317-450923.

Instagram: @gesevi_ar

Mail: [email protected]

Pagina Web: www.gesevi.com.