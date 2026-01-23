Futsal: Hoy se juegan las semifinales

Esta noche se jugarán las semifinales del futsal en el Club Atlético desde las 20:30 hs. LPS enfrentará a Cerveceros y Manga de Gatos con Nuevas Tierras, en una definición que promete ser igual de atrapante.

Una emotiva jornada se vivió el miércoles en el gimnasio del Club Atlético, con los partidos en los que clasificaron los cuatro semifinalistas del Torneo de Futsal.

En los dos primeros partidos de cuartos de final hubo marcadas diferencias: en el inicial, LPS se impuso con claridad a Deportivo Paraguayo 11 a 2; en el segundo Cerveceros, otro de los que llega invicto, ganaba 7 a 1 y 7L Los de Siempre reaccionó y se puso a 2 goles pero terminó 12 a 5.

Los otros dos partidos resultaron emotivos, muy disputados y parejos y con una sorpresa: primero Manga de Gatos le ganó a Doña Tota, muy ajustado, 5 a 4 y en el último partido, el equipo que llegó con todos los encuentros ganados y la mejor diferencia de goles, El Rancho Agro, era favorito sobre Nuevas Tierras, que no tuvo una buena fase de grupos, pero mejoró mucho en los play offs y fueron protagonistas de un gran partido, que terminó empatado 4 a 4, de modo que fueron a 10‘ de suplementario y también empataron, 1 a 1 y fueron a penales donde Nuevas Tierras se impuso 3 a 2, clasificando así a las semifinales.