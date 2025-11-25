Fuerte repunte de la confianza en el Gobierno nacional

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), una medición clave elaborada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), registró un significativo aumento en noviembre, marcando un repunte que lo posiciona en el nivel más alto desde febrero de este año. El indicador se situó en 2,47 puntos, lo que representa una marcada suba mensual del 17,5%. Este incremento revierte las caídas observadas en agosto y septiembre, consolidando un cambio de tendencia que ya se insinuaba en octubre.

La medición, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 3 y el 13 de noviembre, capta el clima de la opinión pública inmediatamente posterior a la segunda vuelta de las elecciones nacionales, que se celebró el 19 de noviembre, y en la que resultó triunfadora la fórmula de La Libertad Avanza (LA). El informe de la UTDT subraya que la mejora fue notablemente más pronunciada que la registrada el mes anterior.

Contexto y dimensión

A pesar del sólido avance mensual, la comparación interanual de noviembre de 2025 muestra una baja del 7,3% en el ICG. En perspectiva histórica, si bien el valor actual se mantiene por debajo del registro de noviembre de 2017 (durante la presidencia de Mauricio Macri), se ubica significativamente por encima del nivel observado en noviembre de 2021 (en el contexto del gobierno del Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández). En términos absolutos, el nivel de confianza actual es 16,8% menor que el de noviembre de 2017 y 69,8% mayor que el de noviembre de 2021. Es importante señalar que el ICG mide la percepción de los ciudadanos sobre aspectos esenciales del gobierno nacional, incluyendo la honestidad de los funcionarios y su capacidad de gestión.

El repunte de la confianza se manifestó de manera simultánea y generalizada, abarcando la totalidad de los cinco subíndices que componen el indicador. El rubro Capacidad para resolver los problemas del país pasó a liderar el conjunto, alcanzando 2,93 puntos con un crecimiento del 18,6%. Le siguió Honestidad, que se ubicó en 2,81 puntos (+12,4%). Las dimensiones restantes también mostraron mejoras significativas: Evaluación general del gobierno exhibió el mayor salto relativo (+30,6%), llegando a 2,26 puntos; Eficiencia creció un 12,6% hasta los 2,32 puntos; y Preocupación por el interés general aumentó un 16,8%, marcando 2,02 puntos.

Variables demográficas y Expectativas

El análisis del ICG por segmentos demográficos reveló un aumento en las brechas existentes. La confianza se mantuvo consistentemente más alta entre los varones (2,69) que entre las mujeres (2,24), e incluso esa diferencia se amplió levemente en comparación con octubre.

En cuanto a la edad, el segmento de 18 a 29 años lideró las mejoras, con un fuerte incremento del 27,5%, alcanzando 2,92 puntos, mientras que el grupo de 30 a 49 años persistió como el más rezagado.

A nivel territorial, se produjo un reacomodamiento: el Interior del país retuvo el valor más alto (2,69 puntos). No obstante, el Gran Buenos Aires (GBA) experimentó un notable crecimiento del 27,1%, llegando a 2,16 puntos y superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que registró un avance más moderado del 6,3% hasta los 2,03 puntos.

Respecto al nivel educativo, los mayores incrementos se registraron entre quienes poseen el secundario completo y el nivel terciario/universitario. De hecho, el segmento de nivel primario fue el único que evidenció un retroceso en su nivel de confianza.

Finalmente, el factor de las expectativas económicas se mostró como un predictor determinante de la confianza. Las personas que manifestaron esperar una mejora de la economía en los próximos doce meses reportaron una confianza marcadamente superior (4,14 puntos), en fuerte contraste con aquellos que prevén estabilidad (2,51 puntos) o, más aún, con quienes creen que la situación empeorará (0,47 puntos). Esta diferencia subraya la estrecha vinculación entre la confianza política y las proyecciones económicas personales.