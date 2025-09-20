Fuerte intervención del BCRA: en tres días se vendieron US$ 1100 millones para contener el dólar mayorista

El Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario y este viernes vendió US$ 678 millones. Las reservas brutas retrocedieron a US$ 39.258 millones. La estrategia busca mantener el tipo de cambio dentro del techo de la banda fijada por el programa monetario.

La semana cerró con una fuerte señal de intervención por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado cambiario. Este viernes, la autoridad monetaria vendió US$ 678 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en un esfuerzo por sostener el valor del dólar mayorista dentro del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Gobierno.

Con esta última operación, el volumen total de divisas vendidas en las últimas tres jornadas asciende a US$ 1.100 millones, lo que genera interrogantes sobre la sostenibilidad de la estrategia en un contexto de presión creciente sobre las reservas.

La secuencia comenzó el miércoles, con una venta de US$ 53 millones. Al día siguiente, el jueves, el Central incrementó su intervención y liquidó US$ 379 millones. Finalmente, este viernes se sumaron otros US$ 678 millones, marcando la mayor venta diaria desde la implementación del actual esquema cambiario.

Las reservas brutas del BCRA, tras estas operaciones, se ubicaron en US$ 39.258 millones.

En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó la decisión del Gobierno de utilizar los recursos disponibles para defender el techo de la banda. «Vamos a vender hasta el último dólar en el techo», dijo durante una entrevista en un canal de streaming oficialista. Lo acompañaban el vicepresidente del Banco Central, José Luis Daza, y su titular, Santiago Bausili.

Sin embargo, lejos de disipar las tensiones, los movimientos en el mercado generaron nuevas señales de incertidumbre. La brecha con los dólares financieros se mantiene en niveles elevados, mientras que los analistas advierten que el margen de maniobra del BCRA se reduce si continúa la salida de divisas a este ritmo.

La atención ahora está puesta en la capacidad del equipo económico para sostener el esquema actual en las semanas previas a las elecciones, sin comprometer la disponibilidad de reservas para afrontar compromisos de deuda y garantizar la estabilidad macroeconómica.

Ventas del BCRA en el mercado cambiario (semana del 16 al 20 de septiembre de 2025)

Día

Monto vendido (USD millones)

Miércoles 17

53

Jueves 18

379

Viernes 19

678

Total

1.110