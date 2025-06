Franco Colapinto fue 15° en el GP de Austria, donde Alpine otra vez se fue sin puntos

Con una temperatura en pista de 50°C al momento de la largada, los pilotos necesitaron mucha hidratación antes de comenzar porque debieron esperar 15 minutos parados en la grilla. El Williams de Carlos Sainz primero no arrancó y, segundo, cuando estaba en los pits (iba a partir desde allí), se incendió, con las únicas consecuencias para el madrileño que no pudo participar de la carrera. Sus colegas esperaban bajo los paraguas y tomando líquido, mientras los mecánicos, bajo el sol abrasador, mantenían las gomas cubiertas. Colapinto, Gasly, Oliver Bearman, Isaac Hadjar y Nico Hulkenberg fueron los únicos que calzaron gomas blandas; el resto puso medias. La prueba, con dos vueltas previas, iba a durar 70 y no 71 giros.