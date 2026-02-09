Florencia González, elegida en la Fiesta del Girasol

La representante de Nueve de Julio, Florencia González, fue distinguida como la Segunda Representante de La Fiesta Nacional del Girasol en Carlos Casares. González participó en el evento en representación de AFAPDI (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad de 9 de Julio), llevando el respaldo de una de las instituciones más activas de su ciudad.

Su elección la posiciona como una de las figuras clave para la promoción de esta festividad durante el ciclo 2026, compartiendo la tarea de difundir el legado cultural y productivo de la región en diferentes escenarios del país.

El cuadro de representantes se completó con la designación de Adolfina Quiroga, de Carlos Casares, como Representante Cultural, y Joaquín Botta, de Bahía Blanca, como Embajador Cultural. Por su parte, la pehuajense Fátima Tolosa fue consagrada como la Primera Representante de esta edición. Con esta distinción para la joven nuevejuliense, la Fiesta Nacional del Girasol cierra uno de sus capítulos más significativos, delegando en este nuevo grupo la responsabilidad de fortalecer el sentido de comunidad y las tradiciones que caracterizan al noroeste bonaerense.