Flexas cruzó a La Libertad Avanza por las tasas municipales



La tensión entre los gobiernos locales y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Franco Flexas, intendente del partido de General Viamonte, lanzó duras críticas contra el proyecto de ley impulsado por La Libertad Avanza (LLA) que busca limitar o eliminar diversas tasas municipales, calificando la iniciativa como un reflejo de una profunda incomprensión sobre el funcionamiento del Estado en su nivel más próximo al ciudadano.

El jefe comunal perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR) sostuvo que el planteamiento libertario nace de una mezcla de «desconocimiento enorme y mala intención». Según Flexas, el discurso que promueve la desaparición de ciertas estructuras estatales choca con la realidad operativa de los municipios bonaerenses, donde la recaudación local es fundamental para sostener servicios básicos que el sector privado no suele cubrir.

En el centro del debate se encuentra la viabilidad de la gestión pública en las localidades del interior. El intendente cuestionó quién se haría cargo de tareas esenciales, como la recolección de residuos o la prestación de servicios de salud, si se desfinancian las arcas municipales bajo una lógica puramente anárquica. Para el mandatario, la propuesta de LLA ignora que, a diferencia de otras esferas del gobierno, en el ámbito municipal la presencia del Estado es «imposible» de suprimir sin comprometer la vida cotidiana de los vecinos.

La controversia escala en un contexto donde el gobierno nacional mantiene una política de austeridad severa y presión sobre las administraciones provinciales y locales para reducir la carga impositiva. Sin embargo, desde la perspectiva de Flexas, el proyecto no busca una eficiencia administrativa, sino que parece alineado con la retórica de desmantelamiento estatal que, a su juicio, no resiste un análisis técnico sobre la prestación de servicios públicos esenciales.