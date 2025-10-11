Finalmente, Santilli será cabeza de lista

La Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que Diego Santilli puede encabezar la lista de candidatos de La Libertad Avanza en los comicios del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. Esta resolución se emitió tras la presentación del fiscal federal Ramiro González, quien había propuesto adherir a las decisiones previas, las cuales indicaban que Karen Reichardt debía encabezar la lista. No obstante, la CNE dictaminó en sentido contrario.

El tribunal fundamentó su resolución en la Ley de Paridad de Género (27.412) y su decreto reglamentario. Esta normativa exige que las sustituciones de candidatos se realicen por personas del mismo género que el candidato reemplazado. Dado que el candidato original (Espert) era un varón, la CNE estableció que Diego Santilli debía ocupar su lugar.

La Cámara cuestionó que el juez Ramos Padilla se hubiera apartado de la normativa electoral vigente mediante una interpretación considerada «subjetiva» y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin la debida justificación. Además, se señaló que el magistrado había ignorado la jurisprudencia establecida en situaciones análogas y había aplicado de manera incorrecta un fallo referente a la categoría de senadores nacionales.

En su resolución, el tribunal hizo hincapié en su función de garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones en el acceso a cargos públicos electivos. Se recordó que esto está en línea con múltiples fallos anteriores que han priorizado la representación femenina en las listas.

Esta decisión establece un precedente relevante en el contexto de las próximas elecciones legislativas y ratifica la aplicación de los criterios de paridad establecidos por la normativa electoral actual.