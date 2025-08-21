Fernando Zizzias: «Fue un paso importante el de ayer en el Congreso y hubiera sido trágico que se corroborara el veto»

El presidente de la Cámara Argentina de Escuelas de Educación Especial de la ciudad de Buenos Aires se refirió el 7 de agosto pasado en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la situación creada en torno al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Hoy nuevamente volvió a ser entrevistado tras el rechazo de ayer en la Cámara de Diputados al veto presidencial y explicó como sigue ahora el trámite legislativo -debe pasar a la Cámara de Senadores- par ser convertida en ley.

El proyecto de ley busca declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y lleva la firma de un grupo multipartidario de diputados.

La ley, sancionada en julio, actualiza aranceles de prestadores, crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y garantiza inclusión en el Programa Incluir Salud. También transforma automáticamente pensiones por invalidez laboral en la nueva pensión por discapacidad, regularizando deudas del sistema. En paralelo el gobierno despidió ayer a Diego Spagnuolo titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por el escándalo de los audios de presuntas coimas que denuncian una red de cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos.