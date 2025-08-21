Fentanilo: quedó detenido el empresario Ariel García Furfaro

Quedó detenido el empresario Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma y principal imputado en la causa por la distribución de fentanilo contaminado, que ya provocó unas 96 muertes en hospitales de todo el país. Poco antes habían sido detenidos sus dos hermanos, Diego y Damián, y su madre, Nilda, más otros directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

El juez federal Ernesto Kreplak había ordenado la detención del empresario y además solicitó allanamientos a Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El pedido de detención había sido dispuesto por el juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de una causa que investiga a 24 personas por presuntas irregularidades en la producción y distribución del fármaco, utilizado en la internación de pacientes en estado crítico. Los lotes 31.202 y 31.244, que fueron prohibidos, estaban contaminados con las bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, resistentes a los antibióticos y bastante frecuentes en infecciones intranosocomiales.

Los dos lotes fueron elaborados en diciembre de 2024 por el laboratorio Ramallo S.A., operado en conjunto con HLB Pharma, y distribuido por la droguería Alfarma, administrada por la madre del empresario.

La medida incluyó 10 allanamientos simultáneos, con órdenes de detención en curso. Las acciones están a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), por disposición del juzgado.

Además de García Furfaro, la orden alcanza a su madre, sus hermanos y ejecutivos vinculados directamente con el manejo de ambos laboratorios. La orden de detención alcanza a Diego y Damián García Furfaro, hermanos del empresario y también involucrados en la gestión de las empresas; Nilda Furfaro, madre del empresario, vicepresidenta y accionista de HLB; Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente de la misma firma.

Hasta el momento, los fallecidos vinculados al fentanilo contaminado son 96, y de acuerdo a un informe realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, de 20 casos estudiados 12 decesos se produjeron por nexo concausal, debido a la aplicación del fármaco.

La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata a cargo de Kreplak, estima que se habrían aplicado cerca de 45.000 ampollas de uno de los lotes adulterados con bacterias multirresistentes.

A partir de versiones que circularon especialmente en redes sociales, donde se decía que había fentanilo contaminado circulando por centros de salud de todo el país, Kreplak aclaró que, según la investigación, existen todavía 30 mil ampollas en poder de hospitales que nunca se aplicaron tras el descubrimiento del caso y el alerta sanitaria pero que “ya no circulan”, de modo que pidió “bajar un poco la espuma”.

El caso

El foco de alerta se encendió el 7 de mayo, cuando el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata detectó infecciones graves en pacientes internados en terapia intensiva. En cultivos realizados a ampollas de fentanilo utilizadas se identificaron las bacterias mencionadas, microorganismos capaces de desencadenar cuadros invasivos como meningitis, bacteriemias y abscesos.

En base a esos hallazgos, la ANMAT emitió el 8 de mayo una alerta sanitaria que prohibía el uso de las ampollas del fármaco. Tres días después, la medida se amplió a la suspensión total de las actividades de los laboratorios productores HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, ambos con sede en la provincia de Buenos Aires. (DIB)