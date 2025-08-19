Fentanilo contaminado: informe forense determinó que el producto desencadenó la mayoría de las muertes

Las más de 90 muertes de pacientes críticos por el uso de ampollas de fentanilo contaminado en varios hospitales del país constituyen un escándalo de magnitud en la historia del sistema sanitario argentino.

En las últimas horas, se conoció el primer informe del cuerpo forense, llevado a cabo por el Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia en base a 20 historias clínicas, ordenado por el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N. 3 de La Plata. El documento reveló que el producto del laboratorio HLB Pharma utilizado para sedar a los pacientes hospitalizados contaba con bacterias que fueron un factor “determinante” para desencadenar la muerte de casi 100 personas.

Para elaborar el informe, los especialistas estudiaron el historial de los siguientes sanatorios: el Hospital italiano de La Plata, el Hospital Clemente Álvarez de Rosario, el Hospital Italiano de Rosario, el Instituto Dupuytren Traumatología y Ortopedia, el Sanatorio Parque de Rosario, el Sanatorio Parque de Entre Ríos y Sanatorio Cullen de Santa Fe.

De los 20 casos que analizaron los investigadores, no pudo asociarse la presencia del fármaco contaminado como “Nexo Causal Directo” del fallecimiento de los pacientes. No obstante, el estudio determinó que en doce de las historias clínicas estudiadas, la aplicación del producto constituyó “un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”.

Para establecer los niveles de incidencia del producto en los desenlaces fatales, los investigadores determinaron distintas categorías: Nexo Causal Directo, Nexo Concausa y Nexo Causal Fortuito.

En la primera categoría no se ubicó ninguno de los decesos, ya que implicaba que la infección bacteriana producida por la contaminación en las ampollas de fentanilo fuera la causa determinante del fallecimiento o enfermedad del paciente.

La segunda, Nexo Concausa, fueron asociadas doce de las historias estudiadas. En ellas, “el cuadro infeccioso vinculado a los microorganismos con demostrada identidad fenotípica, molecular y genómica con los recuperados de las ampollas de Fentanilo de HLB Pharma constituye un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal. Guarda Relación con el Fármaco Contaminado”.

En la tercera categoría se catalogaron aquellos casos en los que los pacientes presentaban antecedentes de infecciones vinculadas a los gérmenes bajo estudio, en simultáneo con otros eventos clínicos que, por sí solos, tenían entidad suficiente para provocar la muerte. Sin embargo, la investigación señaló que, aun en esas circunstancias, el cuadro infeccioso tuvo participación en el proceso que derivó en el fallecimiento. En esta categoría se detectaron cuatro historias clínicas.

Los especialistas incluyeron los Casos no Clasificables con Fallecimiento, que corresponden a pacientes con documentación incompleta o con registros clínicos que contienen fechas contradictorias. En este grupo se relevaron cuatro muertes que todavía requieren la incorporación de más información antes de poder cerrar el análisis oficial.

Las bacterias mortales

Los expertos explicaron que las dos bacterias encontradas en las ampollas de fentanilo tienen características que las vuelven peligrosas en pacientes vulnerables, que están internados en terapia intensiva.

La Ralstonia mannitolilytica es un germen de baja patogenicidad en condiciones normales, pero “capaz de sobrevivir en soluciones hospitalarias y formar biopelículas resistentes”. En pacientes inmunocomprometidos puede provocar sepsis graves y hasta la muerte.

Por otro lado, la Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, un bacilo de alta virulencia, asociado a infecciones nosocomiales, con la capacidad de producir enzimas (MBL) que lo vuelven multirresistente a los antibióticos más potentes. En pacientes críticos, su presencia es mortal. (DIB)