Fallo ejemplar: resarcir el daño por la falta de reconocimiento de un hijo

(Por Nicolás Gabriel Suarez Monío – Abogado)

La justicia de Córdoba hizo lugar a un reclamo de filiación y daños y perjuicios por no reconocimiento durante varios años de paternidad. La suma indemnizatoria arribada en autos “Z., J. M. C/ C., R. A. – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL, Expte. 8681661” del Juzgado de primera instancia C.C. 3A-SEC.5 de BELL VILLE, Córdoba, es una suma millonaria y un ejemplo a nuestro criterio a la hora de resolver estos casos.

En primer lugar, el accionante reclamo la filiación y relato las características de su nacimiento, crianza y el estigma que sufrió al vivir en un pueblo de menos de seis mil habitantes, siendo hija de madre soltera donde todos sabían quién era su padre menos ella. A ello agrego que antes de cumplir los 21 años en el año 2001 por su nivel de angustia se atrevió a indagar a su madre sobre

la identidad del progenitor. Recién allí se enteró de quien era su padre.

Muchos años después en el lugar de su trabajo comienza a tener a su padre como cliente lo que la lleva a enfrentarlo finalmente. En ese momento, él

sólo atinó a decirle que no quería perder a su familia y que debía guardar silencio. Finalmente, se realizan un ADN donde se demuestra la paternidad y la inscriba como su hija biológica.

Mas allá de lo expresado, la actitud de su padre de no reconocerla en su nacimiento, genero un daño a lo largo de su vida que ella decidió reclamar. Dentro de dicho daño también se encuentra la perdida de chance ya que, a entender de la justicia, si un padre abandona a su suerte a su hijo, en un medio hostil, carente de recursos y con necesidades económicas evidentes, en una comunidad pequeña como la que sucedió, lógicamente su futuro estaba condenado, que como era de esperarse, lamentablemente ocurrió.

En su reclamo, ella explico que mientras su padre y sus hijos matrimoniales, gozaban de un presente plagado de riqueza, prosperidad y abundancia, con enormes patrimonios, con todas la posibilidades de crecimiento y desarrollo, ella tuvo una infancia poblada de carencias económicas, no pudo estudiar una carrera universitaria, y a pesar de haberse esforzado en su vida personal, era empleada administrativa con un sueldo promedio, y que además tiene a su cargo a su madre , y sus dos hijos pequeños y un futuro marcado por la desesperanza y la imposibilidad de progreso. Agrego que, ante la notica de embarazo de su madre, su progenitor decidió alejarse.

Por otro lado, se pone de resalto que esto ocurrió hace 37 años atrás en una comunidad muy pequeña, donde el apellido paterno se emparentaba con una de las familias portadores del poder y prosperidad económica y su madre solo se dedicaba a las tareas de maestranza de un club social. La reclamante afirmo que su madre no contaba con medios ni educación suficiente y que obviamente tenía miedo a represalias.

Así, en el juicio demostró la perdida de chance dado que tiene dos medios hermanos y estos tuvieron mejor educación y pasar mientras ella creció con muchas carencias. Realizo promedio de lo que pudo ganar persiguiendo una carrera frustrada por dichas carencias económicas y lo que ganan su padres y hermanos.

En el fallo, se utilizó como fundamento el derecho a la identidad del hijo o de la hija, el cual es a los ojos de quien dicto sentencia un derecho supranacional que se encuentra avasallado por la falta de reconocimiento tempestivo de la paternidad.

El derecho a la identidad y la obligación de reconocimiento de los progenitores a sus hijos están plasmado no solo en la legislación de nuestro país, sino también en los tratados internacionales a los que adherimos. Es por ello que este fallo puede ser un puntapié inicial para un cambio de paradigma donde se tengan en cuenta no solo el reconocimiento filial sino también la reparación del daño que la falta de dicho reconocimiento genera.

En cuanto a temas de familia, siempre es importante evaluar el caso concreto, ya que hay características específicas a la hora de hacer el reclamo que se deben tener en cuenta. Es por ello que si tenés que iniciar un reclamo o si tenés dudas sobre tu derecho a la identidad o como proceder, debes consultar un profesional sobren tu caso concreto.