Fallo a favor de productores por el uso de los fondos de la red vial

Productores rurales de Henderson demandaron al gobierno local del Partido de Hipólito Yrigoyen por falta de transparencia en el manejo de fondos.

El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Trenque Lauquen dictó un fallo histórico. El Municipio de Hipólito Yrigoyen deberá informar detalladamente cómo utiliza los fondos recaudados por la Tasa de Red Vial.

La decisión judicial surge tras la presentación de una demanda por parte de un grupo de productores agropecuarios de la localidad de Henderson, quienes vienen reclamando mayor claridad en la gestión de estos recursos.

La acción legal fue presentada el pasado 6 de mayo por el abogado Pablo Abdón y refleja una creciente preocupación entre los contribuyentes por la falta de información oficial sobre el cálculo de las tasas, el monto recaudado y los gastos ejecutados en los últimos años.

El juez Pablo Cristian Germain, en su resolución del 16 de julio, remarcó que el acceso a la información pública constituye “un pilar de la transparencia gubernamental y de la rendición de cuentas”. Por ello, estableció un plazo de 30 días hábiles para que el municipio entregue los balances de los últimos 48 meses a los productores.

Los demandantes sostienen que la Tasa de Red Vial, que originalmente debía destinarse al mantenimiento de caminos rurales, ha terminado operando como un impuesto encubierto. Señalan que, pese a los elevados montos recaudados, muchas zonas siguen afectadas por el anegamiento de campos y la falta de obras de drenaje y mantenimiento vial.

En los últimos años los caminos rurales de Hipólito Yrigoyen “empeoraron visiblemente, y el mantenimiento fue nulo”, a pesar del constante aumento de la carga fiscal en el municipio. Por eso, uno de los principales puntos de conflicto radica en que muchas zonas rurales del distrito quedaron intransitables tras las intensas lluvias y anegamientos sufridos en los últimos meses, lo que derivó en grandes pérdidas productivas.

Un precedente para otros municipios

Este fallo sienta un precedente en la región y podría impulsar nuevas acciones legales. De hecho, los productores no descartan impugnar los aumentos de la Tasa de Red Vial aprobados para los años 2024 y 2025 si no obtienen respuestas claras y verificables.

En un contexto de creciente demanda ciudadana por transparencia y buen uso de los recursos públicos, este caso en Hipólito Yrigoyen podría convertirse en un punto de inflexión para otros municipios de la provincia de Buenos Aires.