Faetyl se suma al Comité de Crisis – Prevención Covid-19

Faetyl se sumó a la confección del protocolo de prevención y al comité de crisis para enfrentar al Covid-19. La logística es fundamental para superar la crisis. Nuestro compromiso con el país es no dejar de abastecer los productos esenciales. Para ello, el Gobierno Nacional junto con FAETYL y la Federación Nacional de Camioneros, están trabajando en la confección y puesta en marcha de un protocolo de seguridad para los colaboradores y trabajadores del sector. Con este fin, Faetyl se suma en el día de la fecha al COMITÉ DE CRISIS – REVENCIÓN COVID-19 PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTOR, representado por su secretario, Sr. Juan Aguilar y su asesor legal, Dr. Lucio Zemborain, asumiendo de este modo la responsabilidad, solidaridad y el más alto nivel de cooperación ante esta pandemia. Dicho protocolo y Comité busca no interrumpir y sostener la entrega de productos y servicios esenciales para el normal funcionamiento del abastecimiento de productos y servicios básicos, como la recolección de residuos, transporte de caudales, distribución de alimentos y bebidas, y operaciones logísticas en general.

El protocolo consensuado por todas las partes consiste en:

1) Extremar la limpieza y desinfección permanente de los lugares de trabajo.



2) Toma de temperatura al inicio de la jornada laboral a todos los trabajadores.



3) Provisión al personal afectado al transporte y distribución



4) Alcohol en gel en todas las unidades.



5) Barbijos



6) Guantes de látex

Vivimos una crisis sumamente importante y dramática como para no actuar coordinadamente, por eso desde Faetyl exhortamos a trabajar conjuntamente entre Nación y las provincias de tal forma de no interrumpir la provisión de servicios esenciales. Para Faetyl es de vital importancia mantener la operatividad en la actividad de transporte y logística para asegurar el normal abastecimiento de todos los productos y bienes imprescindibles a nivel nacional, atenuando de esta manera el impacto económico y desalentando medidas arbitrarias que puedan atentar contra las necesidades básicas de la población.