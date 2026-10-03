Expo Rural: día 3 con modificaciones



La Sociedad Rural de Nueve de Julio lleva adelante este sábado 3 de octubre las actividades centrales de su 129° edición de la Exposición Rural. La jornada comenzó temprano, a las 7:00, con el tradicional Rezo de Madrugadores. Las propuestas vinculadas al sector agropecuario tuvieron su espacio a las 9:30 con el tambo demostrativo a cargo de la Escuela Inchausti, antes de que a las 10:00 se formalizara la apertura oficial de la muestra de stands. Posteriormente, la agenda religiosa incluyó la misa de campaña a las 11:30, dando paso al mediodía a la recepción de autoridades e invitados y al almuerzo inaugural previsto para las 13:00. En cuanto a las modificaciones de la jornada, la organización debió suspender el partido de polo programado en la cancha de doma para las 14:00.

La tarde continuará con propuestas institucionales y recreativas. A las 15:00 se repetirá el tambo demostrativo de la Escuela Inchausti y, en simultáneo, se llevará a cabo un podcast gremial junto a Carlos Bilbao, dirigente de CARBAP. Para las 16:00 se agendó el rezo del rosario de niños y el concurso de crianza de terneros de guacheras. Más tarde, a las 17:30, se entregarán los premios a los stands, mientras que a las 18:00 de la mano del grupo de danza de Luciana Viturro y una demostración de baile country a las 18:30.

El cierre del día será en el patio de comidas. Desde las 19:00 se presentará el show musical de Que Bravo!, seguido a las 20:00 por Sesión 11. Tras el cierre de la muestra de stands a las 21:00, la grilla nocturna continuará con las actuaciones de Envalentonados y Reservado Gran Campeón a las 22:30, coronando la noche con música de DJ en vivo.