Estudiantes argentinos ganaron una competencia mundial de la NASA

Un grupo de estudiantes argentinos del Southern International School de Hudson, Berazategui, hizo historia al ganar la final mundial de la International Design Space Settlement Competition (IDSSC), de la NASA, celebrada en Orlando, Estados Unidos.

Después de un intenso desafío de tres días, el equipo compuesto por Victoria Gabrieludis, Paula Leguizamón, Martina Mendez, Clara Pérez Beitia, Luciana Zabala, Juan Bautista Filloy, Valentino Paolucci Siemens y Lucio Venier, y coordinado por Javiero Portillo, volvió a casa con el primer puesto demostrando talento, trabajo en equipo y una destacada capacidad para innovar.

Los chicos ya habían brillado al ganar el Desafío Espacial Latinoamericano (DESLA) 2025, un certamen educativo de la NASA donde diseñaron una colonia turística en Europa, una luna de Júpiter. Gracias a ese triunfo, lograron clasificar para la competencia internacional en EE.UU., donde debieron enfrentar nuevos desafíos todavía más exigentes, esta vez al diseñar una base científica en Venus.

La ISSDC es una competencia que exige no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades de liderazgo y comunicación. Durante tres días, los estudiantes trabajaron sin descanso para diseñar y presentar un proyecto integral de una base en Venus que cumpliera con rigurosos requisitos científicos, estructurales y económicos.

Luego de más de 40 horas sin dormir, los estudiantes de Berazategui se impusieron frentes a las escuelas de todo el mundo y regresaron al suelo nacional con el primer puesto. (Filo.news)