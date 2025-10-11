Espert, dólares en campaña y el nexo con un narco empresario: ingresos por USD 640.000 bajo la lupa judicial

Documentos oficiales revelan que el economista ingresó al país USD 420.000 solo dos días antes de las elecciones presidenciales de 2019. La operación coincide con su vínculo con Federico “Fred” Machado, empresario acusado de lavado y narcotráfico. La Justicia investiga si parte de ese dinero financió la compra de una lujosa casa en San Isidro y un BMW último modelo.

El 25 de octubre de 2019, apenas 48 horas antes de las elecciones presidenciales, José Luis Espert ingresó al país USD 420.000 desde una cuenta en Estados Unidos. El dato, confirmado en registros oficiales a los que accedió Semanario Extra, plantea nuevos interrogantes sobre el origen del dinero y su posible vinculación con Federico “Fred” Machado, empresario detenido y próximo a ser extraditado a EE.UU. por delitos vinculados al narcotráfico internacional.

Una semana después del ingreso de fondos, Espert declaró la compra de una propiedad en Beccar, partido de San Isidro: una casa de 250 m² valuada por él mismo en 14 millones de pesos en su declaración jurada de 2022. La operación se concretó el 1 de noviembre de 2019.

La cronología es significativa. Según los registros:

3 de julio de 2019: Espert ingresa USD 20.000.

25 de octubre de 2019: ingresa USD 420.000.

Enero-febrero de 2020: recibe USD 200.000 más por un supuesto contrato de asesoría con una minera guatemalteca vinculada a Machado.

En apenas 8 meses, el actual diputado de La Libertad Avanza manejó al menos USD 640.000. Gran parte de ese flujo coincide con su cercanía a Machado, quien le proveyó aviones privados, una camioneta blindada y fondos de campaña que nunca fueron rendidos ante la Justicia Electoral.

Machado está acusado por la Justicia estadounidense por integrar una red internacional de narcotráfico y lavado de activos. En uno de los allanamientos a su vivienda en la Argentina —donde cumplía prisión domiciliaria— fue hallado en un tacho de basura el contrato firmado con Espert: un acuerdo de un millón de dólares, fechado en junio de 2019, con pagos mensuales de USD 100.000. De ser cierto, para octubre ya habría cobrado cinco cuotas: exactamente USD 500.000. Las fechas y montos coinciden con los ingresos bancarizados del economista.

En paralelo, el dirigente social Juan Grabois denunció a Espert ante la Justicia federal por lavado de activos, lo que motivó recientes allanamientos en su vivienda y su despacho en el Congreso. La acusación sostiene que Espert incrementó su patrimonio en más del 800% entre 2022 y 2024, pasando de $29 millones a $261 millones, un crecimiento considerado «incompatible con sus ingresos declarados».

Otro punto que genera suspicacias es la compra de un vehículo BMW M240i modelo 2020, valuado en aproximadamente USD 90.000, en marzo de 2020. Esa adquisición coincide con el giro reconocido de USD 200.000 por parte de Machado.

Espert aseguró ante la prensa que su crecimiento patrimonial se debe a una herencia recibida tras el fallecimiento de su padre. Sin embargo, en su DDJJ solo figura el 33% de una propiedad en Pergamino (valuada en unos $4 millones) y un fondo empresarial menor a $500.000. Montos que, por sí solos, no justifican la compra de bienes suntuarios ni los giros internacionales.

A esto se suma una contradicción clave: en una presentación judicial reciente, Espert aseguró que solo vio a Machado una vez. Pero ya fue constatado que viajaron juntos en al menos 36 ocasiones durante la campaña de 2019, tanto en vuelos locales como internacionales.

¿Fue la campaña presidencial de Espert una operación política legítima o una pantalla para canalizar fondos de origen ilícito? ¿El dinero ingresado al país tuvo relación con Machado? ¿Por qué mintió sobre el vínculo con el empresario narco?

Lo que sí es un hecho es que el economista obtuvo solo el 1,47% de los votos en 2019, pero días antes de esa elección ya había “ganado” financieramente. Hoy, la Justicia trata de dilucidar si también cruzó una línea roja: la del dinero sucio.