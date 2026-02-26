Escuela 50: Dale gas

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 50 recibió esta semana la confirmación del final de los trabajos de refacción y readecuación integral de su instalación de gas. La obra, que se inició en los primeros días de enero, representa una mejora sustancial en la infraestructura del establecimiento, asegurando que el edificio cumpla con los estándares técnicos necesarios para el próximo ciclo lectivo.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la implementación de un sistema de doble regulación, una medida diseñada específicamente para reforzar la seguridad en el suministro. Además, los técnicos encargados del proyecto realizaron la adecuación de todas las ventilaciones siguiendo estrictamente la normativa vigente, un requisito fundamental para prevenir incidentes y garantizar la salud de los alumnos y el personal docente.

La actualización no se limitó a las conexiones estructurales, sino que también incluyó la puesta a punto de todos los calefactores del edificio. En la zona de servicios, se procedió a la instalación de una cocina nueva y se dejó preparada la conexión para una segunda unidad, la cual ya ha sido gestionada por las autoridades correspondientes. Con este avance, el establecimiento queda plenamente operativo, eliminando los riesgos asociados a instalaciones obsoletas y asegurando un entorno adecuado para el desarrollo de las clases.