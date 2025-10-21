«Es irrazonable»: Buscan eliminar el vencimiento del CUD para casos permanentes

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza impulsa una modificación a la Ley N° 10592 para que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no caduque para las personas con limitaciones de carácter permanente e irreversible.

«Lo que se busca con esta propuesta es eximir a la población que padece de limitaciones de carácter permanente e irreversibles, de verse en la irrazonable condición de ser sometidos a lo largo de su vida a reiteradas evaluaciones médicas aun cuando el padecimiento… resulta ser invariable», afirmó Vaccarezza.

La iniciativa establece que, en estos casos, la certificación carecerá de límite temporal de validez, garantizando que los derechos de las personas con estas discapacidades sean respetados sin necesidad de reevaluaciones constantes.