Es desparejo el avance de la siembra en los lotes de trigo

Pese a que en algunas zonas de la pampa húmeda mejoró el nivel de humedad en el perfil del suelo, una estimación de la Oficina de Riesgo Agropecuario, conocida este lunes, asegura que la intención de siembra ronda en unas 540.000 has menos respecto del promedio de las últimas 5 campañas.

Las mayores disminuciones se estimaron para las delegaciones San Francisco (128.000 has menos), Cañada de Gómez (204.000 has menos) y Rafaela (160.000 has menos).

El avance de siembra reportado por los delegados SAGyP hasta el miércoles pasado es del 50% del área esperada.

En la provincia de Buenos AIires, la superficie a sembrar estimada sería casi idéntica a la de la campaña anterior, pero el avance de siembra actual es del 26%, contra el 49% promedio de las 5 campañas anteriores.

Los mayores retrasos se reportaron en las delegaciones Pergamino (69% menos que lo habitual) y Pehuajó (58% menos).

Mientras tanto, en Córdoba la intención de siembra sería algo menor que la de la campaña pasada. El porcentaje de área sembrada actual sería aproximadamente normal, aunque las delegaciones Río Cuarto y Villa María presentarían retrasos del 26% y 38%, respectivamente.

Desde la provincia de Entre ríos, el informe remitido por esa delegación advierte que la superficie a sembrar sería algo mayor que la de la campaña pasada.

El avance de siembra es levemente superior al del año pasado, debido a las buenas condiciones de humedad en la mayor parte de la provincia.

Un panorama similar se presenta en La Pampa, donde la intención de siembra superaría levemente a la de la campaña anterior, aunque en la delegación Santa Rosa se reporta un retraso en el avance de siembra del 26% con respecto al promedio de las últimas 5 campañas.

Donde no hubo grandes cambios en Santa Fe, que de acuerdo con los informes elevados por la Delegaciónb de la El avance de la Sagpya, indicó que la siembra a nivel provincial es normal, pero la delegación Venado Tuerto evidenciaría un retraso con respecto al promedio de las últimas 5 campañas del 44%. Alcanzar la superficie prevista, depende de la ocurrencia de próximas lluvias.

Para el resto del país en el norte el avance de siembra de trigo sería en general normal, con retrasos en Chaco y Formosa, principalmente en la delegación Sáenz Peña, que reporta un retraso del 33% con respecto a la superficie sembrada promedio a esta fecha.

(Noticias AgroPecuarias).