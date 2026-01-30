Enero con mejor balance financiero y reservas reforzadas

El Banco Central de la República Argentina ha logrado cerrar el primer mes de 2026 con un balance que inyecta una dosis de alivio en los despachos oficiales. Al concluir la jornada financiera de este viernes 30 de enero, la autoridad monetaria encadenó su vigésima sesión consecutiva de compras netas, una racha que le permitió acumular más de 1.150 millones de dólares a lo largo del mes.

Esta dinámica compradora, consolidada con la adquisición de 23 millones de dólares en la fecha, representa un hito temprano para la administración de Santiago Bausili al frente de la entidad. Con estos resultados, el organismo ya ha cubierto aproximadamente el 11% de la meta de acumulación de reservas fijada para todo el año, en un contexto donde el programa económico busca estabilizar las variables macroeconómicas mediante una mayor oferta de divisas y la denominada «fase 4» del plan oficial.

El flujo de moneda extranjera que ha nutrido las arcas oficiales responde a una combinación de factores estacionales y financieros. Se observa un incremento en la liquidación de exportaciones, sumado al ingreso de capitales provenientes de colocaciones de deuda de empresas privadas en el exterior. Al mismo tiempo, el mercado de cambios reflejó una calma inusual para el período: el dólar blue cerró la semana a la baja en 1.470 pesos, mientras que los tipos de cambio financieros, como el MEP, se mantuvieron estables en torno a los 1.465 pesos, reduciendo la brecha con el tipo de cambio oficial a niveles mínimos.

A pesar del saldo operativo positivo, la contabilidad de las reservas brutas mostró un descenso técnico este viernes, situándose en los 44.502 millones de dólares. Según fuentes del Banco Central, este retroceso diario de más de 1.700 millones responde a movimientos bancarios típicos de fin de mes y a la fuerte caída del precio internacional del oro, activo que representa una parte significativa de las tenencias argentinas y que hoy sufrió una corrección global de más del 8%.

El desafío para el resto del año permanece vinculado a la capacidad del gobierno para refinanciar vencimientos y cumplir con las exigencias de acumulación de reservas netas. Si bien enero ofrece un panorama de mayor holgura y el riesgo país se ha consolidado cerca de los 500 puntos básicos —su nivel más bajo en siete años—, el mercado aguarda señales sobre la sostenibilidad de este flujo de divisas ante el aumento de la deuda comercial del sector privado. Por ahora, el «veranito financiero» parece otorgar el margen de maniobra que el Ejecutivo buscaba para iniciar el ciclo económico de 2026.