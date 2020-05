En un evento especial, YouTube reunirá los 20 festivales de cine más importantes

Se trata de “We Are One: A Global Film Festival”, donde se estrenarán películas y documentales de las más importantes del mundo

La cancelación de varios festivales de cine y las dudas sobre la realización de otros en medio de la pandemia del COVID-19 (coronavirus), sirvieron para decidir que YouTube albergue We Are One: A Global Film Festival, un único evento online en donde se estrenarán películas y documentales de los más de 20 festivales de cine más importantes del mundo.

Organizado por YouTube y Tribeca Enterprises, se llevará entre el 29 de mayo y el 7 de junio, y a través del canal de We Are One: A Global Film Festival se emitirán películas, documentales y conversaciones que iban a ser estrenadas en diversos festivales de cine internacionales.

Lo más probable es que las películas y documentales de mayor renombre no sean parte de las transmisiones online.

Al respecto, Robert Kyncl, el director comercial de YouTube, expresó: “Uno de los aspectos más singulares e inspiradores de que todos nos quedemos en casa es nuestra capacidad de reunirnos y experimentar un evento como una sola persona, y We Are One: A Global Film Festival es justo eso”.

(La Tecla)