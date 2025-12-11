11 Dic 2025
33.7 C
Nueve de Julio
Buscar
General

En noviembre: una familia necesitó $1.257.329 para no ser pobre

En línea con la inflación general, el costo de las canastas subió fuerte el mes pasado. Los aumentos en la carne tuvieron fuerte incidencia.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el umbral de pobreza en noviembre del 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, la canasta básica alimentaria (CBA) aumentó 4,1% y la canasta básica total (CBT) subió un 3,6% con respecto a octubre del 2025. En ambos casos, se ubicaron por encima de la inflación en el undécimo mes del año.

La CBT aumentó un 25,5% en comparación con noviembre del 2024. En lo que va del año, acumula una suba del 22,7%.

La pobreza bajó a 36,3% en el tercer trimestre según la UCA, que señaló errores en la medición del INDEC

Mientras que la CBA registró un incremento interanual del 28,9%, y un alza del 26,1% desde enero hasta noviembre.

De acuerdo con la medición del INDEC, un hogar compuesto por tres personas necesitó, en el undécimo mes del año, $1.000.980 para cubrir la CBT y $450.892 para cubrir la CBA. Mientras que una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $ $566.364 para la CBA y $1.257.329 para llegar a la CBT.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $595.691 para la CBA y $1.322.433 para la CBT. Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, ambas canastas aumentaron por encima de la inflación general (2,5%). A su vez, las dos quedaron por debajo en la medición interanual (31,4%).

Inflación de noviembre del 2025
La inflación se aceleró a 2,5% en noviembre, experimentó un alza interanual de 31,4% y acumuló un crecimiento de 27,9% en lo que va del año. Por tercer mes consecutivo, la dinámica inflacionaria volvió a superar la linea del 2%, sin poder cortar la tendencia alcista que se repite desde mayo del 2025 cuando la inflación fue del 1,5%, desde ese momento se registraron aumentos, salvo en el bimestre de julio-agosto cuando repitió con 1,9%. (Perfil)

Últimas noticias

Localesadmin -

Concejo Deliberante: recambio, asunciones, rosca política y una nueva correlación de fuerzas

por Carlos Graziolo El Concejo Deliberante realizó anoche la sesión con la asunción de los nuevos concejales electos el 7...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra