En noviembre: una familia necesitó $1.257.329 para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el umbral de pobreza en noviembre del 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, la canasta básica alimentaria (CBA) aumentó 4,1% y la canasta básica total (CBT) subió un 3,6% con respecto a octubre del 2025. En ambos casos, se ubicaron por encima de la inflación en el undécimo mes del año.

La CBT aumentó un 25,5% en comparación con noviembre del 2024. En lo que va del año, acumula una suba del 22,7%.

Mientras que la CBA registró un incremento interanual del 28,9%, y un alza del 26,1% desde enero hasta noviembre.

De acuerdo con la medición del INDEC, un hogar compuesto por tres personas necesitó, en el undécimo mes del año, $1.000.980 para cubrir la CBT y $450.892 para cubrir la CBA. Mientras que una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $ $566.364 para la CBA y $1.257.329 para llegar a la CBT.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $595.691 para la CBA y $1.322.433 para la CBT. Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, ambas canastas aumentaron por encima de la inflación general (2,5%). A su vez, las dos quedaron por debajo en la medición interanual (31,4%).

Inflación de noviembre del 2025

La inflación se aceleró a 2,5% en noviembre, experimentó un alza interanual de 31,4% y acumuló un crecimiento de 27,9% en lo que va del año. Por tercer mes consecutivo, la dinámica inflacionaria volvió a superar la linea del 2%, sin poder cortar la tendencia alcista que se repite desde mayo del 2025 cuando la inflación fue del 1,5%, desde ese momento se registraron aumentos, salvo en el bimestre de julio-agosto cuando repitió con 1,9%. (Perfil)