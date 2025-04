En hockey femenino, Atlético recibe a Huracán de Casares

Este sábado el hockey femenino de Atlético 9 de Julio recibe al Club Huracán de Carlos Casares para recuperar la fecha 1 del Torneo de la Asociación de Hockey del Centro que en su momento fue suspendida por lluvia.

En las tres fechas que se desarrollaron los dos equipos mostraron buenas actuaciones, por lo que se espera una jornada de buen nivel de hockey. En la Zona «A», en sub 14 y sub 16 ambos equipos marchan primeros, en el sub 19 Atlético 1° y Huracán 2°.

La jornada comenzará a las 9 hs. con el partido amistoso de Sub 14 “B”, con jugadoras que se van integrando a la competencia.