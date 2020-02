Emprendimientos (parte 1)

La inversión inicial no siempre debe ser alta para un gran negocio

Con muy baja inversión inicial, estos emprendedores convirtieron sus ideas en negocios.

(por Gonzalo Merlo)

¿Cuánto dinero se requiere para empezar un nuevo negocio desde cero? Aunque las necesidades financieras varíen dependiendo del tipo de negocio, un estudio de la fundación Ewing Marion Kauffman establece el costo promedio en más de $30,000 dólares en Estados Unidos. Pero si vas a abrir un micronegocio, la Administración de Pequeños Negocios de ese país estima que el proceso requiere mucho menos dinero inicial.

Es importante calcular los costos esperados antes de lanzar un negocio, pero debes saber que no necesariamente tienes que tener mucho dinero para hacer despegar tu idea. Para estos emprendedores, les tomó un sueño y mucho menos de $10,000 dólares convertir su idea de negocios es una realidad exitosa. Aquí te contamos cómo lo hicieron.

Wringley

En primavera de 1891, William Wrigley Jr. se mudó a Chicago para comenzar su carrera como vendedor. El emprendedor de 29 años vendió jabones y más tarde, harina para hornear. Cuando la goma de mascar que ofrecía como beneficio adicional se hizo popular entre sus clientes, decidió enfocarse al negocio del chicle.

Dos años después, Wrigley lanzó Juicy Fruit, la marca más antigua de la familia Wrigley. Meses más tarde salió Wrigley’s Spearmint. Para 1908, las ventas de Wrigley’s Spearmint fueron de más de $1,000,000 de dólares.

Desde 2008, Wringley es propiedad de Mars Incorporated. En 2016, la empresa de dulces anunció que Wrigley se fusionaría con su segmento de chocolates para formar una nueva subsidiaria, Mars Wrigley Confectionery, uniendo marcas como Juicy Fruit, M&M’s, Skittles y Orbit.

En 1891: $32 dólares

En dólares actuales: $850+

Dell

En 1984, Michael Dell fundó Dell Computer en su dormitorio de la Universidad de Texas, en Austin. Tenía sólo 19 años.

“Empecé la empresa con $1,000 dólares a la semana antes de hacer mis exámenes finales en mi primer año de la carrera” le dijo a CNBC.

“Tal vez no era tan buena idea, pero cuando tienes 19 años, no has desarrollado todas las habilidades que necesitas en términos de juicio y pensamiento racional” agregó.

El joven emprendedor vendió computadoras que él personalizó. Pronto estaba ganando entre $50,000 y $80,000 dólares al mes. Dejó la escuela para enfocarse en el crecimiento de su negocio y nunca miró atrás.

Cuatro años después de su lanzamiento, la empresa se hizo pública. En 1992, el fundador se convirtió en el CEO más joven en llegar a la lista de los Fortune 500. En 2016, la multinacional se convirtió en Dell Technologies tras fusionarse con EMC Corporation. Dell Technologies tiene una capitalización en el mercado de $37 mil millones de dólares.

En 1984: $1,000 dólares

En dólares actuales: $2,470+