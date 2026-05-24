Macri en Mendoza volvió a criticar al Gobierno



Mauricio Macri redobló sus críticas al gobierno de Javier Milei durante su paso por Mendoza, donde encabezó un encuentro de la cúpula del PRO en el marco de la gira denominada «Próximo Paso». Con el tono medido que caracteriza sus últimas apariciones públicas, el ex presidente apeló a una metáfora marítima para deslizar una advertencia que nadie en el oficialismo pudo ignorar.

«Si imaginamos que el presidente es el capitán de un barco, tiene peligros externos —como una tormenta— e internos, como una fisura en el casco. El primero es más previsible, lo ves venir, como el populismo; pero el otro es silencioso. Y si alguien decide no decirle nada al capitán para que no se haga mala sangre, esa pérdida avanza y el barco se hunde«, graficó Macri ante sus dirigentes.



El mensaje resonó con fuerza en un contexto de tensiones crecientes dentro de La Libertad Avanza: el enfrentamiento entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo es moneda corriente, y en las últimas semanas se sumó el choque entre la hermana del presidente y Patricia Bullrich —ex integrante del PRO— por la negativa a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

«A veces en el cambio, los enemigos pueden estar afuera pero también adentro«, afirmó Macri, sin mencionar nombres pero apuntando con precisión quirúrgica a las disputas que fragmentan al espacio gobernante.



El ex mandatario estuvo acompañado por el diputado Fernando De Andreis, el titular del PRO mendocino Gabriel Pradines, el intendente de Luján de Cuyo Esteban Allasino y la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, entre otros referentes.

Lejos de limitarse al diagnóstico, Macri proyectó hacia adelante. «Hay muchos argentinos que están remando de corazón y merecen que toda la energía de quienes gobiernan esté puesta en el cambio«, subrayó. Y en el cierre, con tono de largada electoral, les dijo a sus dirigentes de la región de Cuyo: «Todos ustedes van a ser parte del próximo paso. Tienen que estar listos».

La recorrida nacional del ex presidente alimenta, sin disimulo, las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027. El propio Macri ya había anticipado que el PRO llevará candidato propio, y cada aparición pública suma argumentos a esa lectura.